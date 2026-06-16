El Hospital Veterinario Municipal de Córdoba ya está en su etapa final de construcción

La Municipalidad de Córdoba informó que las obras del futuro Hospital Veterinario Municipal de Urgencias presentan un avance del 75%. El espacio funcionará en barrio San Vicente, atenderá emergencias veterinarias durante las 24 horas los 365 días del año y compartirá predio con el cuarto Centro de Castraciones de la ciudad.

El intendente Daniel Passerini recorrió los trabajos junto al presidente del Ente Municipal BioCórdoba, Fabián Lattanzi. El nuevo complejo estará ubicado en calle Corrientes 3086. Para su funcionamiento se refaccionó una casona existente y se incorporó una nueva área destinada a recepción y sanitarios, ampliando la superficie disponible para la atención de animales.

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Según informaron desde el municipio, el Hospital Veterinario y el Centro de Castraciones conformarán un polo integral orientado a responder la creciente demanda vinculada al cuidado animal, el control poblacional y la salud pública.

El Centro de Castraciones contará con prequirófano, quirófano y sala de recuperación. Por su parte, el Hospital Veterinario dispondrá de consultorio, laboratorio, prequirófano, quirófano y sectores de internación diferenciados para perros y gatos.

La iniciativa se suma a las políticas de bienestar animal impulsadas por el municipio. Durante 2025, la ciudad superó las 23.000 esterilizaciones realizadas a través de los centros de castración de Villa Alberdi, La France, Villa Allende Parque y los móviles itinerantes.

Con la puesta en marcha del Hospital Veterinario Municipal de Urgencias, Córdoba sumará un servicio especializado para la atención de emergencias de animales domésticos, fortaleciendo la infraestructura pública destinada al cuidado y bienestar animal.