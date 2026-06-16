La aerolínea JOY unirá Córdoba y Jujuy desde julio con siete vuelos semanales

En la proximidad de la temporada invernal, la nueva aerolínea JOY confirmó que comenzará sus operaciones comerciales durante julio con vuelos regulares entre Córdoba, Jujuy y Buenos Aires, en lo que consideran una apuesta que busca fortalecer la conectividad aérea del norte argentino.

El inicio de las operaciones coincidirá con las vacaciones de invierno, uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año, y contempla una programación inicial de 12 frecuencias semanales entre Jujuy y Buenos Aires, además de siete vuelos semanales entre Córdoba y Jujuy.

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“Nuestro objetivo es dar respuesta a un sector de pasajeros que demanda una mayor conectividad y una experiencia de calidad con más confort y servicio. En ese contexto, Jujuy tendrá un rol estratégico dentro de nuestra red inicial de operaciones”, afirmó Juan Maggio, fundador de JOY.

El recuerdo de SW

A quienes les suene el apellido Maggio —quien hoy se presenta como CEO de JOY— recordarán seguramente a Southern Winds (SW), la aerolínea con hub en el aeropuerto Taravella que volaba a una decena de destinos nacionales y que operó entre 1996 y 2005.

Fue noticia a fines de ese año por un extraño incidente ocurrido en España, cuando en uno de los vuelos de SW se encontraron cuatro valijas sin dueño ni identificación, con 60 kilos de cocaína. El incidente, denunciado por la propia empresa, trascendió recién en febrero del 2005 y fue el preludio de la caída y salida del mercado de la compañía.

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En espera de la certificación

Ahora, el anuncio de JOY se produce mientras la compañía transita la etapa final para obtener el Certificado de Operador Aéreo (AOC), requisito indispensable para prestar servicios comerciales. Según informó la empresa, el proceso ya se encuentra en la cuarta fase de certificación y avanza junto con la incorporación de las aeronaves que operarán las rutas.

La flota inicial estará compuesta por aviones Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros. Estas aeronaves se destacan por su configuración de dos filas de dos, sin asiento central, lo que permite ofrecer mayor espacio personal, menor nivel de ruido en cabina y una experiencia de viaje más confortable.

Además, la compañía promete atención personalizada, servicio a bordo de categoría y procesos de embarque y desembarque más ágiles.

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En paralelo, JOY continúa desarrollando su estructura operativa. Durante las últimas semanas, pilotos y tripulantes participaron en entrenamientos y procesos de certificación en el centro Lufthansa Aviation Training de Alemania, cumpliendo con los estándares internacionales requeridos para el inicio de las operaciones.

Por su parte, el también CEO (en la etapa operativa y de certificación) de la compañía, Horacio Darré, destacó la importancia de la preparación del personal para garantizar un servicio diferencial. “Estamos convencidos de que nuestros pasajeros vivirán una experiencia superadora y que la capacitación de nuestras tripulaciones bajo las pautas más exigentes y sofisticadas del mercado aeronáutico mundial garantizará el cumplimiento de dichos estándares”, señaló.

Paranair retoma la ruta Córdoba – Asunción

Paranair, que fuera adquirida (95%) en febrero de este año por el holding canadiense International Airways Holding, unirá ciudades de Argentina con Chile, Bolivia y Paraguay sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Además de estas nuevas operaciones, la aerolínea retomará la ruta entre Asunción y Córdoba, recuperando una conexión estratégica para el intercambio comercial, turístico y empresarial entre Argentina y Paraguay.