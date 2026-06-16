EPEC anunció cortes de luz programados para este miércoles en Río Ceballos y Unquillo

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó que realizará cortes programados de suministro eléctrico este miércoles 17 de junio en distintas zonas de la provincia. Las interrupciones responden a tareas de mantenimiento, nuevas obras y mejoras en la red de distribución.

Según detalló la empresa, los trabajos tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema eléctrico y prevenir posibles fallas. Las tareas estarán sujetas a las condiciones climáticas y los horarios pueden modificarse según el desarrollo de los operativos.

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En Córdoba, el corte más extenso se realizará de 14:00 a 17:00 y afectará a localidades de Río Ceballos y Unquillo. En Río Ceballos alcanzará sectores de Ruta E53 desde la Estación Transformadora hasta Aires del Nordeste, además de barrios como El Cedro, Parque Luján, Los Vascos, Sábato, Prosur, Nuevo Río Ceballos, Bela Vista, Villa Catalina, Aires del Nordeste, Camino Estancia Santo Domingo y La Adelina.

En Unquillo, la interrupción comprenderá zonas de avenida Sabattini desde Ruta E53 hasta avenida San Martín, Loteo La Bancaria, San Cayetano De La Divina Providencia y Los Talitas.

Jueves 18

Además, EPEC informó otros cortes programados durante la semana en distintas localidades. El jueves 18 de junio habrá una interrupción de 12:00 a 12:30 en Sebastián Elcano, Santa Elena, Rayo Cortado, Caminiaga, Chañar Viejo, Cerro Colorado, Churqui Cañada, La Toma, El Perchel y El Rodeo por instalación de nuevo equipamiento.

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Ese mismo día, de 08:45 a 11:45, se verá afectada la localidad de Villa Carlos Paz, Villa del Lago, Estancia Vieja y Santa Cruz del Lago por tareas de mantenimiento en la red aérea.

Por otra parte, Oncativo tendrá interrupciones breves durante el viernes 19 y sábado 20 de junio por trabajos sobre la red de alta tensión. La empresa recordó que los usuarios pueden consultar información actualizada a través de sus canales oficiales o comunicarse al 0800-777-0000.