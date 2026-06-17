La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da continuidad este miércoles 17 de junio de 2026 a su esquema unificado de pagos correspondientes al mes en curso. Las entidades bancarias públicas y privadas habilitaron sus plataformas electrónicas y terminales automáticas para efectivizar la acreditación de los fondos destinados a jubilados, pensionados y titulares de diversas asignaciones familiares administradas por el Estado.

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Las transferencias de esta jornada incorporan el incremento mensual derivado del índice de precios al consumidor, que se fijó en un 2,58% para las prestaciones del sistema previsional, en sintonía con las actualizaciones implementadas por movilidad. De igual manera, los beneficiarios de los haberes mínimos perciben de forma simultánea la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el refuerzo económico extraordinario de $70.000.

Beneficiarios y terminaciones de documento para el miércoles 17 de junio

El organismo previsional dispuso un ordenamiento estricto basado en el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) para regular la concurrencia a las sucursales bancarias y evitar la saturación de los canales de atención presencial. Los grupos que tienen disponibles sus haberes para el cobro durante toda la jornada laboral de este miércoles se detallan a continuación:

- Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con documentos terminados en 6. Este sector percibe un básico de $403.317,99, sumado al proporcional del medio aguinaldo por $201.659 y el bono completo de $70.000, totalizando una cifra bruta de $674.976,99.

- Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyos documentos nacionales de identidad finalizan en el número 6, quienes disponen del cobro neto tras los descuentos de ley correspondientes al fondo de reserva.

Calendario de pagos de ANSES para todos los beneficiarios tras el feriado de junio

- Beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con terminación de documento en 6, con montos variables que se ajustan según los rangos de ingresos registrados por el grupo familiar conviviente.

- Mujeres registradas en la Asignación por Embarazo (AUE) que posean documentos de identidad finalizados en el número 4, avanzando en el esquema de cobertura médica y nutricional obligatoria.

- Titulares de la Asignación por Prenatal con documentos terminados en los dígitos 8 y 9, completando de esta manera la ventana temporal de liquidación asignada para este beneficio específico.

Canales de cobro y continuidad del cronograma oficial

La totalidad de las sumas liquidadas se deposita de manera automática en las cuentas bancarias asociadas a cada titular de beneficio, quedando utilizable para transacciones comerciales con tarjeta de débito o extracciones en cajeros. Desde la conducción de la ANSES recordaron que el dinero permanece resguardado en las cuentas y no es obligatorio retirarlo en su totalidad durante el día exacto de la acreditación.

Este es el código fundamental de ANSES para realizar trámites

La verificación de las liquidaciones detalladas y la descarga de los recibos de haberes en formato digital se realiza a través de la aplicación oficial para dispositivos móviles o ingresando con la clave de la Seguridad Social en la web oficial del organismo. El cronograma previsional de transferencias mensuales proseguirá durante las próximas jornadas hábiles con los números de documento correlativos.

GZ