Manuel Adorni: según la DDJJ su patrimonio creció 45 veces en 2024 y crecen los rumores sobre su salida

El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, continúa sobreviviendo a una de las peores crisis atravesadas por el Gobierno de Javier Milei, y que lo tiene a él como protagonista principal.

La reciente presentación de la DDJJ de bienes de 2025 junto a las rectificaciones del 2023 y 2024, dejaron más dudas que precisiones, sobre todo, porque todavía resta presentar el anexo de la DDJJ de su pareja, Bettina Angeletti. La cónyuge de Adorni también ha quedado apuntada por su rol en la Consultora BE +, cuyos vínculos e extienden hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Mara Gorini.

La nueva documentación presentada por Adorni arroja que solo en 2024, su patrimonio se multiplicó 45 veces. Eso se debe a la inclusión de ahorros de U$S 513 mil, activo con el que no contaba en 2023. También se incluyeron ahorros en bitcoins y una cuenta en dólares en el exterior, con escasos U$S 6220,23.

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Al finalizar el 2024, la tenencia de dólares americanos, en el país, del jefe de Gabinete bajó, pero incluyó la compra de la casa en el Country Indio Cuá, y una camioneta Jeep Compass, modelo 2021.

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Recién en la DDJJ del 2025 aparece el ya tristemente célebre departamento de la calle Miró, de 199,7 metros2 y que fue pensando como una “inversión” y adquirido con recursos propios y con un crédito.

Entre el 2023 y el 2025, el patrimonio de Adorni creció cerca del 2300%. Pasó de $25.692.548,99 en la DDJJ original del 2023 (luego fue rectificada) a $627.262.332,77 en la DDJJ 2025. A ello, se le debe descontar la inflación lo que arroja un crecimiento patrimonial de alrededor de 415%.

Las presentaciones de Adorni en relación al año 2024 muestran que el jefe de Gabinete pasó de un patrimonio inicial de $12.434.833,66 a $570.206.623,12. La inclusión de fondos provenientes de las inversiones en criptomonedas, más particularmente en bitcoins explica que la nueva DDJJ del ministro coordinador, se haya multiplicado por más de 40 veces.

En la Casa Rosada hay preocupación. La fiebre mundialista no logra tapar los escándalos del jefe de Gabinete, quien ha reducido al máximo su agenda y que se ve cada vez más apuntado ya no solo con la oposición, sino también internamente.

Pese a que en el entorno del jefe de Gabinete señalan que el apoyo de los hermanos Milei sigue firme, este miércoles, la mesa política del Gobierno hizo gestiones para bajar la sesión en el Senado prevista para este jueves, en la que el peronismo impulsaba un pedido de interpelación.

Tal vez por ello, Adorni envió un posteo poco relevante sobre títulos universitarios para profesionales de la salud, en momentos en los que se busca aplacar al Congreso.

El debilitado lugar en el que quedó Adorni, no implicó en un ningún momento que el Presidente bajase la intensidad de su “guerra” contra el periodismo.

"Los golpes ya no son militares, son mediáticos. Primero instalan la condena. Después buscan las pruebas.", compartió ayer el Presidente en sus redes el mensaje de un tuitero libertario. El posteo estaba musicalizado con una canción en contra del periodismo y con la cara de distintos comunicadores que cayeron en la mala consideración presidencial.

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El jefe de Estado parece no estar dispuesto a dar el brazo a torcer, y Adorni estará en la Celebración del Día de la Bandera, en Rosario el próximo 20 de junio.

La estrategia de Adorni es clara. Y quedó en evidencia cuando la semana pasada brindó una entrevista en LN+. Se trata de quedar ante la justicia como un evasor, y no como un “corrupto” producto de enriquecimiento ilícito, el presunto delito por el que se lo investiga.

Tampoco queda claro la no presentación del anexo correspondiente a su pareja, Angeletti, aunque todo hace suponer que Adorni entiende que podrían surgir mayores complicaciones en el futuro, y se guarda una “carta” para más adelante.

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