Mónica Frade: "Adorni es Milei por eso lo sostiene y a lo mejor el pendrive es de Milei"

La diputada nacional Mónica Frade expresó su rechazo ante las versiones de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asuma un cargo en el exterior para eludir el control legislativo.

"Realmente me parece que si una persona que se autocalifica delincuente como se apeló él, que confesó ante el pueblo argentino que es delincuente, por lo tanto es inhábil para ocupar un cargo interno. Me imagino que no está capacitado ni a la altura de las circunstancias para ocupar un cargo externo a menos que mandemos la basura para afuera", sostuvo en declaraciones a Radio 10.

Diputado del PRO: "Adorni le hace un daño infinito a Milei y al Gobierno"

“Nos mintió a todos”

"Nos mintió a todos diciendo que tenía todo correctamente presentado, y los diputados y las diputadas no se conmueven con eso o tienen teflón en las venas. A ver muchachos ¿qué hace falta, hoy un diputado del PRO no voy a dar el nombre, cuando le dije decidan bien porque tienen una reunión ahora a la tarde y me dice claro pero dejamos el precedente y yo les decía '¿Qué precedente hay de que un jefe de gabinete diga que es chorro?' Tampoco hay un precedente entonces ¿qué vamos a dejar pasar esta situación como si acá no hubiera pasado nada?", cuestionó.

Y luego completó: "Nadie se anima a decir cómo cambian de vida con los ingresos que tienen, nadie habla del tema y acá se cruzan muchas cosas. Creo que hay mucha presión interna de los aliados sobre todo y me parece que parte de esa presión interna de los aliados para que el presidente finalmente tome la decisión es que más de uno está preocupado por su propia situación".

Mayans: "Adorni prácticamente es un evasor confeso"

“Adorni es Milei”

Además aseguró en diálogo con Juan Amorín que "Adorni es Milei y por eso lo sostiene porque Adorni es Milei y a lo mejor el pendrive es de Milei”.

“Todo es posible. Lo que hay acá es una affectio societatis claramente o sea acá no es que como decía Laje le tiene cariño ¿qué cariño acá no se trata de cariño porque a Posse lo tiró por la ventana a los 5 minutos. Acá hay una sociedad, acá hay estructuras de corrupción. Yo no tengo ninguna duda y bueno ojalá se sepa de dónde vino esa plata", concluyó.