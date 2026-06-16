Mayans: "Adorni prácticamente es un evasor confeso"

El senador por Formosa, José Mayans, consideró que el jefe de Gabinete Manuel Adorni “prácticamente es un evasor confeso”.

“En el artículo 100 inciso séptimo de la Constitución Nacional dice que tiene que hacer recaudar la renta de la nación y ejecutar la ley del presupuesto. Esto es lo que dice del jefe de gabinete, él tiene que recaudar y después tiene que aplicar en el presupuesto”, explicó en declaraciones a Radio 10.

Cachanosky sobre Adorni: "Que los boludos paguen impuestos, la nueva casta vive de los que trabajan"

Qué dijo Mayans sobre Adorni

“El que supervisa esta facultad que tiene el jefe de gabinete de ministros es el presidente de la nación. Hay doble control acá. El que tiene que recaudar es el jefe de Gabinete y el que tiene que controlarle es el presidente de la nación”, agregó en diálogo con Gustavo Sylvestre.

“El prácticamente es un evasor confeso. Primero como mínimo hay ahí incumplimiento de los deberes de funcionario público de los dos, tanto de Milei como del jefe de gabinete. Hay incumplimiento de los deberes de funcionario público porque esto es ley en la República Argentina”, aseguró el jefe de la bancada peronista en el Senado.

“Es el artículo 4 de la Constitución, la ley de presupuesto, que son los responsables de la recaudación del país para obviamente después aplicar en la ley de presupuesto que son las políticas públicas que conocemos”, citó el legislador formoseño.

Maslatón sobre Adorni: "Todo lo que dijo es incoherente, directamente inventado"

“Omisión maliciosa”

“Después está la figura de omisión maliciosa que el Código establece que es cuando un funcionario público deliberadamente omite declarar bienes y excluye de la información en su declaración jurada”, precisó Mayans

Además señaló que “todo lo que hizo Adorni está tipificado como delito”. “No se olviden de la sesión donde ellos fueron a ratificar, le mintió al parlamento, le dijo que ´estaba todo en orden´, que él ´jamás ocultó nada´”, puntualizó.

“Pero después el periodismo a quien odian tanto le comenzó a pedir explicaciones del viaje, del viaje de la señora. Y ahora la información es que la señora tiene una consultora”, aseveró en otra parte de la entrevista.

“Con el tema de Tecnópolis para asesorar a una que está cerca de Karina Milei cobró 55 millones de pesos, como consultoría”, ejemplificó.

“Este es el modus operandi que tiene el gobierno en todos los bienes del Estado, y en las empresas que están privatizando”, concluyó Mayans.