Caso Adorni: ¿Qué es una moción de censura?

Diputados y senadores de la oposición al gobierno de Javier Milei presentaron una moción de censura para que el jefe de Gabinete Manuel Adorni deje su puesto tras la reciente declaración jurada patrimonial del funcionario en la que habría admitido que evadió impuestos.

En la Cámara de Diputados fue el kirchnerismo quien presentó un proyecto de resolución orientado a interpelarlo, para después dar lugar a la discusión de la moción de censura contra Adorni. Pero no fue el único, ya que, desde Provincias Unidas, el legislador Pablo Juliano también hizo un pedido en esa dirección, según publicó NA.

En tanto el senador José Mayans, del bloque peronista, fue quien impulsó la moción de censura.

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¿Qué es la moción de censura?

En el año 1994 la figura del jefe de Gabinete se introdujo en la Constitución Nacional. A raíz de eso, se incorporó también la moción de censura en el artículo 101.

Mediante ese mecanismo constitucional, el Congreso tiene la facultad de exigir el desempeño del cargo con responsabilidad política del Poder Ejecutivo o de alguno de sus integrantes, pero tiene la salvedad de que solamente se puede aplicar la moción de censura sobre el jefe de Gabinete.

Un punto central es que alcanza con la toma de la decisión política del Congreso en su mayoría para aplicarla. Así no es indispensable la demostración de la comisión de un delito como tampoco probar una ilegalidad específica.

¿Cuál es el paso a paso para aplicar la moción de censura?

Son dos las etapas. Primero, en este caso el jefe de Gabinete tiene que ser citado al recinto del Congreso, donde responderá preguntas y tendrá la oportunidad de defenderse. Y en segunda instancia, los legisladores llevarán adelante el proceso de votación de la moción de censura.

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¿Cuántos votos positivos son necesarios para aplicar la moción de censura?

Para que el Congreso haga efectiva la moción de censura contra Adorni, la votación a favor de la medida debe ser aprobada por la mayoría absoluta; es decir, la mitad de los congresales debe sufragar a favor, más uno de los miembros, para lo cual no importa el número de presentes ese día en las dos cámaras.

¿Qué pasaría con Adorni si la moción de censura se concreta?

En caso de que la mayoría vote en favor de la moción de censura en Diputados como en Senadores, Manuel Adorni debería dejar el cargo de jefe de Gabinete, pero, al ser una cuestión política y no judicial, el presidente Javier Milei podría volver a elegirlo para que vuelva a ocupar el cargo.



Fuente: NA.