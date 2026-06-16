Zdero endureció sus críticas a la oposición y reclamó aprobar la Ley de Reiterancia: "Pónganse del lado de los chaqueños"

El gobernador Leandro Zdero aprovechó el acto por el 73° aniversario de la Policía del Chaco para lanzar mensajes políticos duros. Frente a la cúpula policial y funcionarios de su gabinete, reclamó a la oposición que acompañe la aprobación de la Ley de Reiterancia y la acusó de bloquear herramientas que, según sostuvo, permitirían fortalecer la lucha contra el delito.

La intervención del mandatario se produjo en medio de la discusión legislativa sobre distintos proyectos vinculados a la seguridad pública, una agenda que el oficialismo intenta instalar como uno de los ejes centrales de gestión.

El reclamo por la Ley de Reiterancia

En su discurso, Zdero insistió en la necesidad de avanzar con una norma que permita endurecer la respuesta judicial frente a personas que acumulan antecedentes penales.

"Quiero hacer un llamado especial a los legisladores de nuestra provincia. Les pido que realmente se pongan del lado de los ciudadanos y le demos las herramientas al Poder Judicial porque hace mucho tiempo estamos intentando tratar la Ley de Reiterancia para terminar con la situación que aquel que comete un delito pueda entrar, salir y volver a cometer el otro delito. Necesitamos que esa ley se aprueba y los delincuentes queden tras las rejas".

La Justicia otorgó prisión domiciliaria a “Pichón” Suárez, condenado en una causa por narcotráfico

El planteo apuntó directamente a la falta de consensos en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta por sí solo con los votos necesarios para impulsar determinadas iniciativas.

Seguridad y narcotráfico, los ejes del discurso

Antes de ingresar en la disputa política, el gobernador reivindicó las políticas de seguridad implementadas por su administración y destacó los resultados obtenidos en materia de lucha contra el narcotráfico.

"A mí me tocó ver de cerca a familias destrozadas, a madres desesperadas y a chicos que se nos iban. Desde allí decidimos perseguir al narcotraficante, pero también contener a las familias a través del programa Fortaleza".

En esa línea, sostuvo que la provincia logró ubicarse entre las jurisdicciones con mayores niveles de incautación de drogas del país y atribuyó esos resultados a una decisión política sostenida desde el inicio de su gestión.

Ranking de gobernadores: Juan Pablo Valdés se mantiene en el "top 10" y Leandro Zdero sigue entre los peor calificados

"En 2024 que la policía de Chaco ha ocupado el primer puesto en cantidad de droga incautada. En 2025 nuestra provincia siguió en el podio de todo el país y este año seguimos de la misma manera trabajando contra el narcotráfico. Esta es una decisión política que tomamos y que algunos decían que era imposible mientras le regalaban celulares y Netbook a los presos".

Cuestionamientos a la oposición

El tramo más político del discurso llegó cuando el mandatario vinculó la discusión sobre seguridad con el comportamiento legislativo de sectores opositores. "Vemos en este tiempo que algunos vivos que están ocupando alguna banca se prenden detrás de las causas nobles. Pero resulta que después en los hechos, le dan la derecha a los delincuentes. Siempre votan para favorecer a esos delincuentes".

Zdero también recordó debates parlamentarios de años anteriores para reforzar sus cuestionamientos. "No solamente se hacen los distraídos para que no salga la ley anti mafia, que es la ley de Reiterancia. En el 2017 se buscaba evitar la salida transitoria para violadores, para asesinos y votaron en contra de la Ley sobre el registro de ADN de quienes cometían delitos sexuales. Entonces no me parece bien que les dejemos seguir con esta hipocresía".

Tensión en Gendarmería: con fuerte custodia y cruces defensivos, arrancó el histórico juicio por el Caso Loan

Un mensaje con tono electoral

El discurso dejó en evidencia que la seguridad seguirá ocupando un lugar central dentro de la estrategia política del oficialismo. En un escenario de fuerte polarización legislativa, el gobernador buscó instalar la discusión en términos de respaldo o rechazo a las medidas impulsadas por su administración.

"Les pido que recapaciten que nos ayuden en la firme convicción y decisión de ir contra las mafias, los narcotraficantes, los delincuentes, pero necesitamos que nos ayuden, que se pongan del lado de los chaqueños. Nosotros no vamos a bajar los brazos. Cueste lo que cueste, les pido simplemente generosidad y humildad".

Sobre el final, redobló la presión sobre sus adversarios políticos y vinculó la discusión legislativa con la posibilidad de mejorar los índices de seguridad de la provincia. "No sé si no quisieron o no pudieron resolver los problemas que acusan a los chaqueños. Pero nosotros sí queremos lograr un Chaco seguro y en paz".