La Justicia otorgó prisión domiciliaria a “Pichón” Suárez, condenado en una causa por narcotráfico

La Justicia Federal resolvió conceder la prisión domiciliaria a Alberto Eduardo José Suárez, conocido como "Pichón", uno de los condenados en una causa por narcotráfico que tuvo derivaciones dentro de la propia fuerza de seguridad y terminó con un exgendarme sentenciado por el transporte de más de 240 kilos de marihuana en la provincia del Chaco.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, que evaluó el estado de salud del condenado y concluyó que su permanencia en una unidad penitenciaria podría agravar un cuadro médico que ya presenta complicaciones severas.

El argumento que inclinó la balanza

Según la resolución, Suárez atravesó durante su detención una serie de problemas vasculares que derivaron en la amputación de uno de los dedos de su pie izquierdo como consecuencia de un proceso de gangrena arterial.

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Los informes incorporados al expediente describen un escenario clínico delicado, con riesgo de nuevas complicaciones y la necesidad de controles médicos periódicos, curaciones frecuentes y estrictas condiciones de higiene para evitar un deterioro mayor.

Sobre esa base, la defensa sostuvo que el establecimiento penitenciario no reunía las condiciones necesarias para garantizar un tratamiento adecuado.

El planteo encontró además el aval del fiscal federal Federico Carniel, quien consideró que la situación encuadra dentro de los supuestos humanitarios contemplados por la legislación para otorgar una modalidad menos gravosa de cumplimiento de la pena.

Un cambio respecto de una decisión anterior

La resolución marca una diferencia con lo ocurrido meses atrás, cuando Suárez había obtenido una prisión domiciliaria basada en la necesidad de asistir a su padre, de avanzada edad.

Aquella medida fue cuestionada por la Fiscalía y posteriormente revocada por instancias superiores, al entenderse que existían otros familiares que podían asumir ese rol de cuidado. En esta oportunidad, sin embargo, el debate judicial giró exclusivamente en torno al estado de salud del condenado, aspecto que no fue controvertido por el Ministerio Público Fiscal.

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Los jueces concluyeron que la continuidad del tratamiento fuera del ámbito carcelario resultaba compatible con el cumplimiento de la condena y con la obligación estatal de garantizar la atención médica adecuada.

Las condiciones impuestas por el tribunal

Suárez deberá permanecer en un domicilio de la localidad de Las Palmas, donde cumplirá la pena bajo supervisión judicial. La resolución establece una serie de restricciones: no podrá ausentarse de la vivienda sin autorización, modificar el lugar de residencia ni incumplir las pautas fijadas por el tribunal.

Además, quedará bajo seguimiento de los organismos encargados del control de ejecución penal, que deberán informar cualquier irregularidad. Los magistrados advirtieron que el beneficio podría ser revocado si se detectan incumplimientos.

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La causa que terminó con su condena

Suárez fue condenado en mayo de este año a tres años y un mes de prisión por facilitación del tráfico de estupefacientes, en el marco de una investigación federal iniciada a partir de una denuncia anónima.

Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que un establecimiento rural vinculado al condenado habría sido utilizado como punto de apoyo para maniobras logísticas relacionadas con el transporte de marihuana desde la zona de Las Palmas hacia el área metropolitana del Gran Resistencia.

Los operativos realizados permitieron secuestrar más de 240 kilos de cannabis y derivaron también en la detención del entonces gendarme Mauricio Achucarro, quien posteriormente fue condenado a cinco años de prisión mediante un juicio abreviado.