Larroza fue reelecto al frente de la UNNE y conducirá la universidad hasta 2030

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) definió este martes la continuidad de su actual conducción. La Asamblea Universitaria reeligió a Gerardo Omar Larroza como rector para el período 2026-2030, en una votación que reflejó un amplio respaldo político e institucional a su gestión.

La decisión fue adoptada durante una sesión realizada en el Centro de Transferencia de Investigación Agropecuaria y Agronegocios (CTIAA), ubicado en el Campus Cabral de Corrientes. Larroza fue el único candidato propuesto para ocupar el cargo y obtuvo 178 votos afirmativos, mientras que se registró una sola abstención.

De esta manera, el actual rector iniciará el próximo 1 de julio un segundo mandato consecutivo que se extenderá hasta junio de 2030.

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Un respaldo casi unánime

La elección se desarrolló luego de la aprobación de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2025, instancia en la que también se validaron los resultados administrativos y financieros de la gestión universitaria.

Durante la Asamblea, representantes de distintos sectores de la comunidad académica expresaron su apoyo a la continuidad de Larroza. Decanos, docentes, estudiantes y trabajadores no docentes coincidieron en destacar la consolidación de proyectos institucionales, la modernización de procesos académicos y la defensa del sistema universitario público en un contexto de restricciones presupuestarias.

Entre los argumentos planteados para respaldar su reelección sobresalieron la planificación estratégica impulsada durante los últimos cuatro años, la implementación de reformas curriculares y el fortalecimiento de políticas orientadas a la inclusión y el desarrollo institucional.

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El desafío de un segundo mandato

Tras conocerse el resultado de la votación, Larroza sostuvo que el objetivo será profundizar las transformaciones iniciadas durante su primera gestión y continuar fortaleciendo el vínculo de la universidad con las demandas sociales y productivas de la región.

La UNNE atraviesa un proceso de actualización académica que incluye la adaptación al Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), además de distintos programas vinculados a innovación curricular, investigación, extensión y transferencia tecnológica.

La nueva gestión también deberá enfrentar los desafíos presupuestarios que afectan al sistema universitario nacional y sostener el funcionamiento de una institución que reúne a miles de estudiantes en Corrientes y Chaco.

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De Medicina al rectorado

Médico oftalmólogo de formación, Larroza desarrolló gran parte de su trayectoria dentro de la Universidad Nacional del Nordeste. Fue dirigente estudiantil, consejero universitario, docente, secretario académico y decano de la Facultad de Medicina durante dos períodos consecutivos.

En 2022 fue elegido rector de la UNNE y, durante su gestión, ocupó además responsabilidades dentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde participó en la elaboración de planes estratégicos para el sistema universitario argentino.