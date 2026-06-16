Una frase, un audio y un crimen brutal: las claves del caso de la mujer acusada de matar a su hija

La investigación por el asesinato de Pamela Magalí Gauna, la joven de 28 años encontrada sin vida en una vivienda de Tres Isletas, avanza entre pericias y testimonios que, por el momento, no logran responder la pregunta central del expediente: qué desencadenó el ataque que terminó con la muerte de la joven a manos de su propia madre.

La acusada, Irma Gladis Pérez, de 58 años, permanece detenida mientras la Fiscalía de Investigación Penal N°1 reúne elementos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existían antecedentes o circunstancias previas que permitan explicar lo ocurrido.

El caso provocó conmoción en la localidad chaqueña no solo por la brutalidad del hecho, sino también porque los primeros testimonios recogidos describen una relación familiar que, al menos de cara al entorno cercano, no evidenciaba conflictos graves ni situaciones de violencia conocidas.

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El aviso que activó el operativo policial

La causa comenzó a tomar forma durante la noche del viernes, cuando un familiar de la acusada se presentó ante la Policía para alertar sobre una situación alarmante. Según declaró, su hermana le había comunicado que había atacado a su hija.

Tras la denuncia, efectivos policiales se dirigieron a una vivienda del barrio Griseti, donde encontraron a Pamela Gauna sin signos vitales. Casi en simultáneo, la sospechosa se presentó voluntariamente en la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

A partir de ese momento se activó un amplio operativo judicial y pericial para preservar la escena, relevar pruebas y determinar cómo se produjo el homicidio.

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Un cuchillo de carnicero y múltiples heridas

Durante los trabajos realizados en la vivienda, los investigadores secuestraron una cuchilla tipo carnicero, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el cuerpo de la víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca, principalmente en la zona del rostro y el cuello. Los peritos también detectaron lesiones compatibles con maniobras defensivas en las manos, un dato que ahora forma parte del análisis forense.

Los resultados de las pericias serán determinantes para establecer la dinámica del ataque y precisar si existió algún episodio previo que haya derivado en el desenlace fatal.

El audio que ahora analiza la Fiscalía

En las últimas horas, el expediente incorporó un elemento que despertó especial interés entre los investigadores: un mensaje de audio atribuido a la acusada y enviado antes de que el crimen saliera a la luz.

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Según fuentes con acceso a la causa, en esa grabación Pérez pronuncia una frase cuyo significado todavía intenta descifrarse la Justicia: "Antes que la jueguen en Buenos Aires, la juego yo".

El contenido del mensaje es ahora objeto de análisis por parte del fiscal Gerónimo Roggero, quien busca determinar si esas palabras guardan relación con el móvil del homicidio o con algún conflicto previo aún desconocido.

"Mi mamá lo es todo"

Mientras la investigación intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda, una publicación realizada por Pamela semanas antes de su muerte se convirtió en uno de los aspectos más impactantes del caso.

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En su perfil de Facebook, la joven había escrito una frase dedicada a su madre: "Mi mamá lo es todo". El mensaje estaba acompañado por expresiones de afecto y una referencia a su condición de hija única. La publicación comenzó a circular después del crimen y contrastó con la tragedia ocurrida dentro de la casa que ambas compartían.

Por el momento, la Fiscalía no definió una hipótesis concluyente sobre el motivo del asesinato. Tampoco surgieron, hasta ahora, denuncias previas entre madre e hija que permitan explicar el desenlace. En paralelo, los investigadores analizan antecedentes personales, documentación médica y distintos testimonios para determinar si existían situaciones que pudieran aportar contexto al hecho.