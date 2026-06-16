Inseguridad y crueldad: le robaron los ahorros de toda su vida a un jubilado que enviudó hace tres semanas

Un escenario de profunda indignación, desamparo social e impotencia absoluta conmociona a la comunidad del sur correntino. Delincuentes hasta el momento no identificados perpetraron este lunes un audaz y devastador atraco domiciliario en una vivienda ubicada en la calle Belgrano 639, en pleno casco urbano de Monte Caseros, apoderándose de la totalidad de los fondos financieros que un vecino de la tercera edad había logrado acopiar tras décadas de actividad laboral ininterrumpida.

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La gravedad del episodio delictivo adquiere ribetes de extrema crueldad debido al adverso contexto personal que atraviesa el damnificado. Según revelaron fuentes de su entorno directo, el hombre se encuentra transitando un agudo proceso de duelo familiar tras haber sufrido la pérdida de su esposa hace apenas tres semanas, un factor que los malvivientes capitalizaron al estudiar los movimientos de la propiedad.

La hija de la víctima, Liliana Martín, fue la encargada de visibilizar el drama que sacude a su familia. Detalló que su padre, pese a gozar del beneficio previsional de la jubilación desde hace varios años, optó por continuar desempeñándose activamente como encargado de una obra en construcción situada en el acceso principal de la localidad, una rutina que mantenía de forma estricta para mitigar el dolor del desarraigo afectivo y la soledad habitacional.

Accesos violentados en una búsqueda selectiva

Aprovechando la jornada laboral, el jubilado se retiró de su domicilio cerca de las 7 de la mañana. Al retornar a la propiedad alrededor de las 11, se topó con un cuadro desolador: los delincuentes habían ejecutado una irrupción de fuerza bruta, violentando el portón de ingreso peatonal, destrozando candados de seguridad y forzando una puerta de acero trasera que comunica el patio con las dependencias internas.

Una vez en el interior de la finca, los asaltantes operaron con absoluta impunidad. Llevaron adelante un exhaustivo registro de cada ambiente, revolviendo muebles, roperos y cajoneras en una búsqueda orientada de forma exclusiva a divisar activos líquidos. "Se llevaron los ahorros de toda su vida", relató Martín con angustia, precisando que el botín sustraído se componía de una suma de pesos argentinos y billetes de moneda extranjera (dólares) destinados al sustento del adulto mayor.

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El valor afectivo del botín y la inacción vecinal

Los investigadores de la Jefatura Departamental analizan un detalle de fuerte valor indiciario: los ladrones mostraron un comportamiento selectivo al descartar elementos electrónicos de fácil reventa que se encontraban a simple vista, tales como televisores, garrafas de gas y herramientas industriales.

En contrapartida, además del efectivo, la banda criminal sustrajo documentación civil de carácter crítico: el Documento Nacional de Identidad (DNI) del jubilado, su carnet de afiliación a PAMI, tarjetas de débito institucionales, relojes antiguos y un objeto de altísima carga emocional: el teléfono celular que pertenecía a su difunta esposa.

Las pericias vecinales arrojaron que ningún residente lindero detectó movimientos extraños, ruidos de fractura mecánica o situaciones anómalas en la cuadra durante la franja horaria en la que se perpetró el robo.

Incluso la perra de la familia, que custodia el interior del inmueble, no emitió alertas ni ladridos de territorialidad, lo que hace presumir a la familia que los delincuentes pudieron haberla adormecido o alimentado para neutralizar su reacción defensiva.

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Denuncia en la Comisaría Tercera

Tras el aviso a las autoridades locales, personal de patrulla de la Policía de Corrientes acudió al lugar del hecho junto con un perito de la Dirección de Criminalística para proceder al levantamiento de huellas dactilares y rastros biológicos en las aberturas violentadas.

La causa quedó radicada formalmente ante las autoridades de la Comisaría Tercera de Monte Caseros. En tanto, los familiares apelan a la revisión de cámaras de seguridad públicas y privadas del cuadrante para intentar reconstruir la vía de escape de los malvivientes.

"Es el fruto del trabajo de toda una vida. En un instante destruyen años de esfuerzo y sacrificio", concluyó Liliana Martín en declaraciones a Montecaserosonline, resumiendo el desgarro de un hogar doblemente golpeado por el luto y la desprotección delictiva en el interior provincial.