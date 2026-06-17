Diputado del PRO: "Adorni le hace un daño infinito a Milei y al Gobierno"

El diputado nacional Fernando de Andreis (PRO) aseguró que la permanencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete le hace “un daño infinito” al presidente Javier Milei y es perjudicial “para el cambio en la Argentina”.

“Claramente Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete” agregó el secretario general del PRO y uno de los dirigentes más cercanos al expresidente Mauricio Macri en declaraciones a Radio Rivadavia, difundidas por NA.

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Qué dijo De Andreis sobre Adorni

El legislador se refirió a la situación de Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

“Lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, sostuvo el diputado al tiempo que adelantó que su partido “no descarta” avanzar con una interpelación en la Cámara de Diputados.

“Lo de Adorni es un problema que tiene el Gobierno y lo tiene que solucionar el Gobierno, pero desde el primer día dijimos que esto no iba a funcionar”, indicó De Andreis al recordar las objeciones a su designación realizadas por Macri en 2025.

El parlamentario del PRO señaló que a raíz de la situación del jefe de Gabinete “una gran parte del Gobierno paralizado y la argentina no se puede dar ese lujo”.

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¿Candidatura de Macri?

También afirmó que “de ninguna manera” una posible candidatura presidencial de Macri está supeditada a una negociación para que La Libertad Avanza no le dispute en 2027 al PRO la jefatura de Gobierno porteña.

“En la ciudad estamos súper tranquilos, el vínculo con los vecinos está intacto. La transformación que hizo el PRO en la ciudad en los últimos 20 años es espectacular. En definitiva, va a ser el porteño quien decida si tenemos que continuar o no”, aseveró.

Consultado sobre una posible candidatura presidencial de Macri dijo que no se va a resolver antes de fin de año, pero adelantó que “lo mejor que le puede pasar a la Argentina es que el Gobierno se alterne entre quienes piensan más o menos parecido”.