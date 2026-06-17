Quién es Omar Larroza, el médico reelecto que estará al frente de la UNNE hasta el 2030

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) selló la continuidad de su conducción institucional para los próximos cuatro años. En el marco de una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria celebrada este martes 16 de junio de 2026, el médico y actual rector, Omar Larroza, obtuvo el respaldo mayoritario para su reelección y retendrá el máximo cargo de la alta casa de estudios b provincial hasta el año 2030.

Larroza fue reelecto al frente de la UNNE y conducirá la universidad hasta 2030

El escenario político universitario exhibió un quiebre de tendencia radical respecto del último proceso electoral de junio de 2022, oportunidad en la que Larroza debió batallar voto a voto en una elección reñida frente a la abogada Verónica Torres.

En esta ocasión, el actual rector logró consolidar un amplio consenso entre los decanos y asambleístas de las distintas facultades de Corrientes y Chaco, presentándose al cónclave sin oposición alguna y logrando una proclamación directa que convalida el rumbo institucional de la universidad regional.

Del centro de estudiantes al sillón del rectorado

La trayectoria de Larroza en los pasillos de la UNNE comenzó hace más de tres décadas y recorrió de forma lineal cada uno de los escalafones de la vida académica y de gestión de la universidad.

Sus primeros pasos se remontan a 1990, cuando asumió como Secretario del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, Enfermería y Kinesiología. Entre 1992 y 1994, dio el salto a los órganos de gobierno como consejero directivo y consejero superior en representación del claustro estudiantil.

Tras egresar como médico cirujano, se especializó en oftalmología en las salas del Hospital Vidal de Corrientes y continuó su formación de posgrado con una Maestría en la Universidad Católica de Salta. Su regreso formal a la gestión se produjo como Secretario del Departamento de Graduados (1996-2000), para luego volcarse a la carrera docente.

En el rol de profesor, representó sucesivamente a sus pares como consejero directivo por el claustro de adjuntos, por el de titulares y nuevamente como consejero superior.

Especialización internacional y los ocho años como Decano

En paralelo a su carrera médica asistencial, Larroza profundizó su perfil técnico en administración educativa al cursar un Máster en Gestión de la Educación Superior en la Universidad de Barcelona y un Doctorado en la misma especialidad por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Ese bagaje internacional le permitió asumir roles de alta jerarquía ejecutiva dentro de la UNNE, desempeñándose como Secretario General de Asuntos Sociales de la universidad y Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Medicina.

En esa misma unidad académica coordinó el Gabinete de Simulación Médica, presidió el Observatorio de Salud Pública y ejerció la jefatura de cátedra de las Prácticas Finales Obligatorias.

Tensión en Mercedes: excombatientes de Malvinas amenazan con bloquear los accesos por un acto de soldados movilizados

Su consolidación como armador político dentro de la universidad se produjo entre 2006 y 2014, período en el que se desempeñó como Secretario Académico de Medicina, plataforma que le sirvió de trampolín para ser electo de forma consecutiva como Decano de la Facultad de Medicina por dos períodos (2014-2022).

Durante su doble mandato en Medicina, Larroza traspasó las fronteras del NEA para asumir la representación de la UNNE como Director del Cono Sur de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Medicina (FEPAFEN) y ocupó la presidencia de la prestigiosa Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) durante los ejercicios 2014-2016 y 2016-2018.

El salto al CIN y el nuevo plan estratégico

El 22 de junio de 2022, tras el fin de su ciclo en Medicina, la Asamblea Universitaria lo consagró por primera vez como Rector de la UNNE.

A lo largo de sus primeros cuatro años de mandato institucional, el médico correntino adquirió un fuerte protagonismo en el tablero de la educación superior nacional al ser designado como presidente y vicepresidente de la Comisión de Planeamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Una frase, un audio y un crimen brutal: las claves del caso de la mujer acusada de matar a su hija

Desde ese rol estratégico federal, Larroza encabezó la redacción técnica del nuevo Plan Estratégico del organismo que nuclea a todos los rectores del país.

La reciente decisión unánime de la Asamblea Universitaria en el mes de junio de 2026 premia esa trayectoria de inserción nacional y le otorga un robusto capital político interno para pilotear la administración de la UNNE hasta el cierre de la década, en un contexto complejo para el financiamiento y la autarquía del sistema universitario argentino.