Tensión en Mercedes: excombatientes de Malvinas amenazan con bloquear los accesos por un acto de soldados movilizados

La conmemoración del Día de la Bandera amenaza con transformarse en el escenario de un severo conflicto social y de seguridad en el corazón de la provincia. El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas (CESCEM) de Corrientes activó un estado de alerta máxima y convocó a una movilización masiva hacia la ciudad de Mercedes para el próximo 20 de junio, con el objetivo explícito de bloquear el ingreso a la localidad si la intendencia no suspende un encuentro nacional impulsado por soldados movilizados durante el conflicto bélico de 1982.

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La disputa reflota una histórica y profunda herida de representatividad gremial e institucional dentro del universo de la posguerra. Los veteranos de guerra de la provincia rechazan de manera tajante cualquier iniciativa política que pretenda equiparar los derechos, reconocimientos históricos y beneficios económicos de quienes combatieron de forma efectiva en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) con aquellos soldados conscriptos que permanecieron acuartelados o movilizados en bases militares del continente argentino.

El presidente de la Asociación de Ex Combatientes en Malvinas de Corrientes, José Galván, lideró los cuestionamientos institucionales y advirtió sobre el impacto fiscal que tendría ceder ante las demandas continentales. "Los beneficios los tienen que tener únicamente los que estuvieron en Malvinas. Esto es una estafa a todos los argentinos", disparó el dirigente en duros términos.

Detalló que "en Malvinas hubo 10 mil soldados conscriptos que fuimos a cumplir el Servicio Militar Obligatorio y ahora hay 30 mil cobrando pensión nacional y nadie hace nada".

Galván vinculó el conflicto con el contexto de ajuste de las arcas públicas federales: "Es una estafa porque la plata sale del pueblo. Dicen que no hay plata, pero para ellos hay y para nosotros no. Si quieren hacerlo, que lo hagan en otro lado porque van a sentar un precedente enorme en Corrientes. En Chaco ya cobra cualquiera", fustigó respecto de las leyes de reconocimiento aprobadas en la vecina orilla.

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Denuncia contra diputados de LLA por "fabricar excombatientes"

La Coordinadora Provincial —entidad madre que nuclea y representa de forma orgánica a 29 centros de excombatientes del interior correntino— emitió un duro comunicado de prensa donde formaliza el rechazo al evento de Mercedes y apunta de lleno contra el arco político nacional por "fogonear" el reconocimiento de los movilizados.

El texto de la convocatoria incluye una denuncia pública y política directa contra los diputados nacionales por Corrientes, Lisandro Almirón y Virginia Gallardo, ambos pertenecientes al bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA).

Las organizaciones de veteranos los acusan formalmente de patrocinar, financiar y amparar institucionalmente el encuentro de Mercedes con intereses de corte electoral. "Acompañamos la denuncia pública contra los diputados Virginia Gallardo y Lisandro Almirón, que quieren seguir fabricando excombatientes", sentenciaron de forma unánime desde el CESCEM.

Sin embargo, Almirón negó estar vinculado al acto. "No tengo y no he tenido participación alguna en las cuestiones mencionadas en ese documento. Asimismo, aclaro expresamente que no mantengo ningún vínculo político, institucional ni personal con el intendente de la ciudad de Mercedes (Víctor Cemborain) respecto de los hechos que allí se describen", dijo en declaraciones a época.

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Alerta por cortes de ruta y mediación en el Concejo Deliberante

La principal preocupación de las fuerzas de seguridad civiles y de la Justicia provincial radica en la advertencia de acción directa planteada por los veteranos de guerra de la provincia, quienes amenazan con sitiar la localidad e impedir el arribo de las delegaciones continentales de todo el país.

"La idea es cerrar el paso para que no puedan ingresar el 20 de junio a Mercedes. Ojalá no se tenga que llegar a eso, porque un corte de ruta de estas características trae consecuencias complejas", reconoció el propio Galván a Nord24.

Consultada por las tratativas para desactivar la protesta, la concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mercedes, Verónica Quiroz, confirmó a Perfil que la administración municipal que conduce el Ejecutivo local no tiene previsto suspender ni reprogramar las actividades pautadas por los movilizados para el feriado nacional.

No obstante, la edil radical reconoció el clima de extrema tensión y adelantó que el cuerpo deliberativo local intentará una instancia de mediación política contrarreloj.

"Estamos al tanto sobre la amenaza de cerrar el paso de ingreso a la localidad y esperamos no llegar a ese extremo. Este jueves mantendremos una reunión con los representantes de los excombatientes" para intentar acercar posiciones y sellar un acuerdo pacífico antes del viernes, concluyó Quiroz.