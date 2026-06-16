ABAPPRA federaliza su estatuto en un cambio histórico impulsado por el Banco de Corrientes

En lo que representa una victoria política e institucional de alto impacto para las provincias del interior, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) aprobó este martes por unanimidad la reforma integral de su estatuto. El proyecto, diseñado y defendido por el Banco de Corrientes, logró torcer la pulseada corporativa en el marco del 53° Congreso Extraordinario de la entidad, clausurando la vieja lógica de conducción centralista y reconfigurando de manera democrática el mapa del poder financiero local.

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La aprobación unánime de los directorios significa el naufragio definitivo del modelo de gestión que intentaban consolidar el Banco Provincia de Buenos Aires y el Banco de Córdoba, orientado a regir las decisiones de la cámara según el peso económico o patrimonial de las entidades de la zona núcleo pampeana.

Con la sanción del nuevo articulado normativo, ABAPPRA adopta de manera formal una estructura basada en criterios de representación territorial e institucional, garantizando por estatuto la voz y el voto equitativo de los bancos públicos, privados, provinciales, municipales y cooperativos de todas las regiones de la Argentina.

“Hoy dimos un paso sumamente importante: se impuso una mirada federal, plural y equilibrada. Este proyecto no es de una persona ni de un solo banco: expresa la necesidad real de que ABAPPRA represente mejor a todos los bancos que la integran, grandes, medianos y chicos, de todas las regiones del país”, celebró la contadora Laura Sprovieri, presidenta del Banco de Corrientes y principal artífice del pliego de reformas aprobado en la asamblea extraordinaria.

El fin de una inercia regulatoria de dos décadas

La actualización de la carta orgánica de la entidad reviste un carácter histórico si se tiene en cuenta que la última adecuación estatutaria de ABAPPRA se remontaba al año 2006. El texto aprobado introduce de forma legal los mecanismos de descentralización y transparencia que el Banco de Corrientes había puesto sobre la mesa de debate, tales como la creación de las zonas federales de representación (NEA, NOA, Centro, Cuyo, Patagonia, Buenos Aires y CABA), el sistema de voto secreto para blindar la elección de autoridades frente a presiones corporativas y la exigencia de mayorías especiales para nombramientos jerárquicos.

Sprovieri fundamentó la trascendencia del quiebre normativo en el sistema financiero: “Lo que buscamos es que las decisiones no se concentren por peso económico o patrimonial, sino que respondan a una lógica de representación territorial, institucional y democrática", puntualizó, remarcando que la banca pública y cooperativa del interior profundo del país cumple un rol social estratégico de fomento pyme que no puede medirse bajo la fría lógica comercial de la Capital Federal.

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Inclusión financiera y crédito productivo regional

La redefinición de la gobernanza interna de la asociación no solo impactará en el reparto de las sillas del directorio, sino que también reorientará de forma inmediata la agenda de gestiones de la banca nacional ante las autoridades de control del Banco Central (BCRA). El nuevo estatuto deja blindada la apertura institucional de las comisiones permanentes de Banca Federal y de Sustentabilidad, destinadas al financiamiento de las economías provinciales, proyectos de inclusión financiera territorial y adaptación crediticia al riesgo climático global.

“Este resultado fortalece a ABAPPRA, porque la hace mucho más representativa, más democrática y alineada con el país federal que queremos construir”, concluyó la titular de la entidad financiera correntina tras el cierre del cónclave institucional. De esta manera, el sistema bancario nacional inaugura una nueva etapa operativa donde las asimetrías de caja ya no anularán la representatividad de las economías del interior.