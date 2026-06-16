Maslatón sobre Adorni: "Todo lo que dijo es incoherente, directamente inventado"

El analista financiero Carlos Maslatón sostuvo que el jefe de Gabinete Manuel Adorni fue “mal asesorado” y que “todo lo que dijo es incoherente” al referirse a la situación patrimonial del funcionario.

“Fue mal asesorado. Él en el programa con Del Río de la La Nación + habla de dos momentos: uno dice que era inversor en el 2014-2015, donde puso 200 mil dólares y sacó 300 mil dólares más. De un año a otro él tendría que haber multiplicado por 10, 20 o 30 veces o sea que ahí ya mintió”, explicó en declaraciones a Radio con Vos.

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Qué dijo Maslatón sobre Adorni

“Y si los bitcoin de esa época los tiene ahora debe tener 50 millones de dólares cosa que no tiene, porque de ahí no tiene”, agregó en diálogo con Ernesto Tenembaum.

“Y después tiró cinco operaciones que hizo supuestamente en el 2017-2018 que las quiso relacionar con esta primera etapa que dibujó, o sea donde habló de los 200 mil dólares. De los números que él tiró son 60 mil dólares de ganancias. Seguramente compró las operaciones de otro para decir ´ven que tengo esto´”, aseguró el consultor.

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“Todo lo que dijo es incoherente”

Además señaló que “todo lo que dijo” Adorni “es incoherente”. “Yo creo que es directamente inventado para justificar todo lo que todo el mundo le está pidiendo que justifique”, puntualizó.

“Creo que ningún habitante de Argentina, ni siquiera los jueces quieren molestar a alguien porque tenía plata negra. El tema es que lo que manifestó públicamente seguramente son fondos públicos de los cuales se apropió como pasa eso en varias áreas del gobierno. Entonces este es el problema de Adorni, quiso justificar poniendo el tema del pendrive de bitcoin pero lo justificó mal”, argumentó.

“Por eso cada vez que habla se mete en más problemas desde hace 3 o 4 meses”, concluyó Maslatón.

Por último reiteró sus críticas a la administración de Javier Milei al asegurar que “el modelo económico es un modelo de sobrevaluación cambiaria con un gobierno que paga tasa de interés para hacer control de política monetaria”.

“Es recesivo te genera un país caro y un país que destruye en vez de construir”, cerró el analista financiero.