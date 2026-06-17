Escándalo en el juicio por el Caso Loan: un imputado llegó tarde y un fiscal alertó riesgos de nulidad

El mayor proceso penal en la historia reciente de la provincia ingresó de forma prematura en un terreno de extrema tensión institucional, planteos de nulidad y acusaciones cruzadas entre las partes. El segundo día del megajuicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña se inició este miércoles con un escenario insólito en las instalaciones del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional: el debate debió suspenderse e ingresar en un cuarto intermedio de media hora debido a la ausencia injustificada de Alan Cañete, uno de los diez imputados de la denominada Fundación Dupuy.

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La incomparecencia de Cañete —acusado formalmente por presunto desvío, entorpecimiento y encubrimiento de la pesquisa— desató la furia del Ministerio Público Fiscal.

Una vez reanudada la sesión, el fiscal federal Carlos Schaefer tomó la palabra y, en duros términos procesales, atacó la flexibilización de las medidas cautelares otorgadas por el tribunal, exigiendo de forma urgente la detención efectiva de los diez profesionales vinculados a la organización Dupuy que llegaron a la instancia del juicio en condición de libertad supeditada.

"Hoy pasó lo que les decíamos ayer: tuvimos que esperar media hora porque uno de los imputados no vino. Si mañana vienen diez horas más tarde, ¿vamos a estar diez horas esperándolos? Pido la detención para garantizar el inicio de este debate", disparó Schaefer, apuntando a los magistrados Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco por la falta de rigor en el control de las presencias.

El caso Rossi Colombo: "Entró por la ventana en el proceso"

El eje central del conflicto jurídico de la jornada giró en torno a la polémica situación de otro de los imputados por encubrimiento, el psicólogo tucumano Federico Rossi Colombo. El martes, siete horas después de iniciado el juicio, el profesional se conectó de forma imprevista mediante la plataforma Zoom acompañado por un abogado particular cuya matrícula federal y designación formal no habían sido notificadas a la Fiscalía.

Ante el desorden reglamentario, el Tribunal Oral Federal ordenó inicialmente su rebeldía y detención, pero dio marcha atrás, levantó la orden de captura y determinó que Rossi Colombo continúe en el debate asistido de urgencia por la Defensa Oficial en turno debido a la existencia de "intereses contrapuestos" con su anterior patrocinio.

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Esta decisión del tribunal provocó un durísimo reproche del control de legalidad por parte de Schaefer, quien alertó que se está violando de forma flagrante el derecho de defensa del acusado y que todo el juicio camina hacia una nulidad histórica.

"Es obligación de este Ministerio Público que todos los imputados escuchen toda la acusación. Ayer entró por la ventana en el proceso ya iniciado. Rossi Colombo no va a estar en el acta de inicio, y el día de mañana va a venir y me va a plantear la nulidad porque no estuvo impuesto de todo el hecho delictivo", argumentó con vehemencia el fiscal.

Schaefer arremetió contra la contradicción del propio estrado, recordando que fue el mismo Tribunal el que mediante una resolución dictada el 20 de mayo de 2025 ordenó unificar la causa del secuestro del menor con la del encubrimiento para evitar "miradas incompletas o imperfectas".

"Acá hay un hecho de sustracción de un menor y estas personas vinieron a encubrirlo; tienen que saber la imposición de los hechos desde el inicio. Caeríamos en la ridiculez de que algunos acusados se podrían levantar ahora porque consideran que la lectura de hoy no es parte de su acusación. En este país se anuló la causa Maradona y hoy lamentablemente se tiene que hacer un nuevo juicio. Nosotros no queremos que eso ocurra acá, porque en este juicio se está develando qué pasó con Loan", alertó el fiscal ante el estrado, haciendo reserva formal de recurrir a la Cámara de Casación Penal.

La encrucijada de la defensa oficial

La postura del Ministerio Público encontró un inesperado punto de coincidencia técnica en los propios argumentos de la Defensora Oficial asignada a Rossi Colombo. La letrada pública le manifestó explícitamente a los jueces que en las condiciones actuales no puede garantizar una defensa eficaz, debido a que no contó con el tiempo material ni el conocimiento de las actas de la primera jornada para entrevistarse debidamente con su nuevo asistido.

Hacia el cierre de una mañana caótica, marcada además por las protestas logísticas de la Fiscalía —que denunció tener un solo micrófono disponible en la sala para que dictaminen cinco personas en simultáneo—, Schaefer condicionó la continuidad del debate a una declaración jurada del propio imputado.

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"Me opongo a la incorporación de Rossi Colombo en estos términos porque la defensa me está reconociendo que no va a ser una defensa eficaz. La única manera de subsanar esto es que el imputado y su nueva defensa declaren formalmente ante este estrado que conocen perfectamente la acusación que se leyó ayer y que ya mantuvieron su entrevista técnica individual; de lo contrario, la responsabilidad exclusiva de que este juicio se caiga en el futuro será de este Tribunal", concluyó el fiscal, cediéndole la palabra a la querella unificada de los padres del menor para fijar su posición en una causa que acumula ya más de 90 cuerpos de expedientes.