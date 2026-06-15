Caso Loan Peña: todo lo que hay que saber sobre el inicio del juicio que tiene 17 acusados

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes determinó la unificación total de las dos grandes causas abiertas en el expediente por la desaparición de Loan Danilo Peña, resolviendo que los 17 imputados que tiene la investigación sean sometidos a un único y megadebate oral y público que se iniciará formalmente este martes 16 de junio.

Caso Loan: el momento de tensión en la inspección que "reforzó la hipótesis de la sustracción"

La unificación jurídica fue fundamentada por los magistrados al constatar que los hechos delictivos, el plexo probatorio y los testimonios recolectados en las dos vías de investigación están estrechamente vinculados.

De este modo, la estrategia judicial permitirá abordar en un mismo proceso tanto la hipótesis principal por la presunta sustracción y ocultamiento del niño de 5 años en el paraje Algarrobal, como la causa paralela que se abrió para desarticular la red que ejecutó el supuesto desvío y entorpecimiento de la pesquisa original.

El cronograma diseñado para las audiencias arrancará con tres jornadas consecutivas durante la primera semana: el martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Posteriormente, el debate adoptará una dinámica de sesiones fijadas para todos los miércoles y jueves.

Este esquema espaciado generó marcados cuestionamientos por parte de las querellas, aunque desde la organización del Tribunal explicaron que se trató de una readecuación de agenda indispensable para garantizar que el debate pudiera comenzar sin más dilaciones.

El juicio se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la capital correntina, bajo un estricto e histórico perímetro de seguridad civil. El tribunal que liderará el debate estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte (proveniente de Formosa) y Simón Pedro Bracco (de Río Negro), quienes deberán analizar un expediente monumental que llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas acumuladas.

Los banquillos: los acusados por el secuestro y los falsos peritos

La unificación de los expedientes determinó la división neta de los 17 acusados en dos grandes bloques de responsabilidad criminal frente al estrado:

La causa principal (sustracción y ocultamiento): en este banquillo se sentará el núcleo duro de personas que participaron del almuerzo del 13 de junio de 2024 en la casa de la abuela Catalina o que intervinieron en las horas posteriores. Serán juzgados Laudelina Peña , el comisario Walter Maciel , la exfuncionaria María Victoria Caillava , el exmarino Carlos Pérez , además de Mónica Millapi , Antonio Benítez y Daniel "Fierrito" Ramírez .

La causa paralela (encubrimiento y desvío): en este lote se juzgará la actuación de los diez falsos profesionales vinculados a la Fundación Dupuy, imputados por montar maniobras de distracción y presionar a los menores testigos. Los acusados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria (alias "El Americano"), Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Murió el empresario chaqueño del choque en el que hallaron $183 millones ocultos

Los padres de Loan abrirán la etapa de testimonios

El cronograma de declaraciones testimoniales fijado por el Tribunal Oral Federal estipula que la ronda de testigos se abrirá formalmente el jueves 18 de junio a las 8:30. Por decisión de los magistrados, el valor de la palabra inicial estará a cargo del entorno familiar directo y más afectado por la desaparición del menor.

María Luisa Noguera (madre de Loan), José Mariano Peña (padre de Loan) y Mariano Peña (hermano mayor del niño) serán los primeros ciudadanos en deponer ante los jueces y las defensas técnicas, marcando una jornada que se anticipa de extrema tensión emocional en los tribunales federales.

Un ex intendente y un senador: el juicio por el caso Loan tendrá 164 testigos y será en Gendarmería

El objetivo: "Romper el cruel pacto de silencio"

Las proyecciones del Ministerio Público Fiscal anticipan un debate de largo aliento debido al volumen de la prueba y la cantidad de personas citadas a declarar. El fiscal federal Carlos Schaeffer ratificó en las últimas horas a radio Dos que el objetivo central y obsesivo de la acusación pública "es romper el cruel pacto de silencio para saber qué hicieron con Loan".

Respecto de los tiempos procesales que demandará escuchar a los más de 160 testigos y resolver la situación procesal de los 17 involucrados, el funcionario judicial estimó con prudencia técnica que, debido a la complejidad de la acumulación de causas, el juicio oral se extenderá por un período de entre 4 y 6 meses en la capital de la provincia.