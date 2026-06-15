Cronograma de junio: las fechas para cobrar el aguinaldo y el plus de 100 mil pesos

El Gobierno provincial activará un masivo desembolso de recursos destinados al sector público. Entre el martes 16 y el lunes 22 de junio, inclusive, los agentes de la administración pública de Corrientes percibirán de manera conjunta y unificada la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) y el Plus de Refuerzo de $100 mil correspondiente al mes en curso.

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La liquidación simultánea fue diseñada por la cartera económica para optimizar los tiempos de cobro y alcanza a la totalidad de los agentes activos, como así también al universo de jubilados y pensionados dependientes del sistema previsional correntino.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que este doble desembolso —sumado al Adicional Remunerativo Mensual conocido como Plus Unificado y a los haberes mensuales ordinarios— pasa a integrar la masa global del Ingreso Salarial Mensual con el que la Provincia asiste a la totalidad de su plantilla estatal.

Cronograma detallado por terminación de DNI

Para evitar aglomeraciones y garantizar la fluidez del sistema bancario, el esquema de pagos se estructuró de forma escalonada de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad de los beneficiarios:

Martes 16 de junio: percibirán los agentes con DNI terminados en 0 y 1 . (Este tramo ya estuvo habilitado de forma digital y mediante cajeros automáticos desde el pasado sábado 13 de junio).

percibirán los agentes con DNI terminados en . (Este tramo ya estuvo habilitado de forma digital y mediante cajeros automáticos desde el pasado sábado 13 de junio). Miércoles 17 de junio: cobrarán los agentes con documentos finalizados en 2 y 3 .

cobrarán los agentes con documentos finalizados en . Jueves 18 de junio: será el turno de los trabajadores con DNI terminados en 4 y 5.

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