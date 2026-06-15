Cronograma de junio: las fechas para cobrar el aguinaldo y el plus de 100 mil pesos

El Gobierno provincial activará un masivo desembolso de recursos destinados al sector público. Entre el martes 16 y el lunes 22 de junio, inclusive, los agentes de la administración pública de Corrientes percibirán de manera conjunta y unificada la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (medio aguinaldo) y el Plus de Refuerzo de $100 mil correspondiente al mes en curso.
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La liquidación simultánea fue diseñada por la cartera económica para optimizar los tiempos de cobro y alcanza a la totalidad de los agentes activos, como así también al universo de jubilados y pensionados dependientes del sistema previsional correntino.
Desde el Ejecutivo provincial recordaron que este doble desembolso —sumado al Adicional Remunerativo Mensual conocido como Plus Unificado y a los haberes mensuales ordinarios— pasa a integrar la masa global del Ingreso Salarial Mensual con el que la Provincia asiste a la totalidad de su plantilla estatal.
Cronograma detallado por terminación de DNI
Para evitar aglomeraciones y garantizar la fluidez del sistema bancario, el esquema de pagos se estructuró de forma escalonada de acuerdo al último dígito del Documento Nacional de Identidad de los beneficiarios:
- Martes 16 de junio: percibirán los agentes con DNI terminados en 0 y 1. (Este tramo ya estuvo habilitado de forma digital y mediante cajeros automáticos desde el pasado sábado 13 de junio).
- Miércoles 17 de junio: cobrarán los agentes con documentos finalizados en 2 y 3.
- Jueves 18 de junio: será el turno de los trabajadores con DNI terminados en 4 y 5.
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- Viernes 19 de junio: se liquidarán los fondos a los agentes con terminaciones 6 y 7.
- Lunes 22 de junio: finalizará el cronograma con los documentos que terminen en los números 8 y 9. (Cabe destacar que este último grupo tendrá los saldos acreditados y plenamente disponibles a través del sistema de homebanking de cada cuenta sueldo y en la red de cajeros del Banco de Corrientes SA a partir del sábado 20 de junio).