Corrientes amplió la capacidad del puerto capitalino y acelera la habilitación de Ituzaingó

La matriz logística y de comercio exterior de la provincia atraviesa una profunda reconfiguración estructural. Tras un proceso de reactivación sostenida que comenzó a gestarse hace 24 meses, las terminales fluviales correntinas registran un marcado incremento en sus niveles de operatividad y se posicionan para consolidar el transporte hidroviario como la alternativa más sustentable y competitiva para la producción regional.

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El director de Transporte Fluvial y Puertos de la Provincia, Adolfo Escobar Damus, analizó el escenario sectorial y ponderó la sinergia entre los desembolsos de las arcas públicas y la inversión de capitales privados. "El despertar portuario, como nos gusta llamarlo a nosotros, se llevó adelante hace 2 años. Hoy ese crecimiento fue paulatino y sostenido", evaluó el funcionario, ratificando el rumbo fijado por el Ejecutivo provincial para dotar de valor agregado a las cadenas de exportación locales.

Ampliación de la plazoleta fiscal y estándares aduaneros en Capital

La terminal portuaria de Corrientes Capital se convirtió en el epicentro de este fenómeno comercial, al punto de haber alcanzado semanas atrás el límite técnico de su infraestructura instalada. Ante el cuello de botella logístico provocado por la alta demanda de las empresas exportadoras, el Gobierno realizó la reconversión de un área de estacionamiento ociosa para anexarla al sector de operaciones aduaneras.

Esta ampliación edilicia se encuentra plenamente operativa desde hace siete días y transformó de forma drástica la dinámica diaria del predio. "La plazoleta fiscal se amplió y la capacidad de acopio se incrementó casi un 40%. Hoy tenemos espacio para más de 450 contenedores que se van renovando periódicamente", precisó Escobar Damus, calificando la coyuntura como un "muy buen momento" que ya se tradujo en tres escalas consecutivas de convoyes de barcazas en la última quincena.

Para obtener las habilitaciones de las autoridades de control federal, la Provincia ejecutó obras de alta tecnología y seguridad civil:

Monitoreo avanzado: se instalaron cámaras de seguridad de última generación equipadas con sensores térmicos y sistemas de reconocimiento facial .

Perímetro blindado: se concretó el corrimiento del cerco perimetral preexistente y se procedió a la colocación de un nuevo tendido de cerco eléctrico bajo normativas estrictas de la Dirección General de Aduanas .

Inversión privada: en paralelo, el operador privado de la terminal incorporó cuatro autoelevadores cero kilómetro e instaló una segunda báscula de pesaje, agilizando el flujo e ingreso de los camiones de carga.

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Ituzaingó: obras menores y la cuenta regresiva para la luz verde

El otro eslabón clave del plan estratégico de infraestructura fluvial se localiza en la ciudad de Ituzaingó. Con la obra civil principal ya inaugurada y concluida, la Provincia concentra sus esfuerzos actuales en el cumplimiento de los estándares administrativos y de seguridad secundaria para obtener la habilitación comercial definitiva de los puertos.

El director del área explicó que los expedientes técnicos ya fueron presentados formalmente ante los tres entes nacionales con competencia regulatoria en la materia: la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables (Ampyn), la Aduana y la Prefectura Naval Argentina.

Actualmente, los equipos técnicos ultiman los detalles finales en el predio del norte provincial. "Estamos realizando algunas obras menores, que consisten en el cerco perimetral, la optimización de las cámaras y la reorientación de las luminarias. Ya estaríamos en condiciones de solicitar la inspección final de estos tres organismos para que nos otorguen la habilitación definitiva", anticipó Escobar Damus a Radioactividad respecto del puerto que operará como el principal nodo de salida para la producción forestoindustrial de la región.

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Rentabilidad financiera y reducción de la huella de carbono

Hacia el cierre de su balance, el funcionario provincial reflexionó sobre los beneficios macroeconómicos y ambientales que reporta la migración del transporte de cargas desde el asfalto hacia los ríos. Subrayó que el transporte fluvial, analizado en grandes escalas de volumen, resulta sustancialmente más rentable y económico para los industriales locales en comparación con el flete tradicional en camión.

Asimismo, vinculó la política portuaria correntina con las exigencias de sustentabilidad corporativa que rigen en los mercados internacionales de destino. "Desde el punto de vista ambiental, el transporte fluvial es mucho más sostenible. Se reduce significativamente la huella de carbono. En un momento del mundo donde la sustentabilidad y la movilidad eléctrica están en auge, es una gran oportunidad para que la actividad portuaria vaya de la mano con esa agenda global", concluyó.