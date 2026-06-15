"El sacrificio de mis padres, el sueño de mamá": el emotivo mensaje mundialista del correntino José López

La cuenta regresiva para el ansiado estreno de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 ingresó en su etapa de máxima sensibilidad, y el atacante correntino José López conmovió a sus miles de seguidores en Instagram al publicar una secuencia fotográfica que repasa la resiliencia y el origen humilde de su carrera profesional, entrelazando sus postales de la infancia con su presente mundialista en los Estados Unidos.

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El posteo del "Flaco" se inicia con una invaluable imagen del baúl de los recuerdos familiares: sus padres acompañándolo al predio de Villa Domínico cuando apenas era un niño que daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores, vistiendo ya desde aquella época una pequeña camiseta de la Selección.

Esa foto contrasta de forma lineal con las capturas oficiales de la FIFA destinadas a la televisación del Mundial. El delantero oriundo de la localidad correntina de San Lorenzo acompañó el álbum con una dedicatoria tan corta como contundente: "El sacrificio de mis padres. Pero el sueño de mamá".

La réplica de su madre se transformó rápidamente en el comentario más viralizado de la publicación: "Sos nuestro ídolo crack. Orgullosa de vos, tu mamá".

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El documento digital dice mucho sobre el sinuoso y complejo camino que debió sortear el correntino para ganarse un lugar en la consideración de Scaloni.

El presente estelar del goleador de la Selección registra un quiebre adverso que marcó su adolescencia: López ni siquiera llegó a debutar en la Primera División de Independiente, la institución de Avellaneda que lo cobijó en su etapa formativa y que decidió dejarlo con el pase en su poder antes de que pudiera dar el salto al plantel superior.

Lejos de adoptar una postura de resentimiento con el club que le cerró las puertas en el sur del Gran Buenos Aires, el delantero de San Lorenzo recordó aquella frustración institucional con una notable madurez deportiva durante una recordada entrevista con el diario Olé: "Son decisiones que los profesores tienen que tomar cuando están a cargo. Eso a mí me sirvió para mejorar. No me di por vencido. Incluso, a veces voy para el club para conversar con los utileros y otra gente con la que me quedó muy buena relación".

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De Lanús a Palmeiras y el estreno en Kansas City

Tras el rechazo del Rojo, el atacante correntino explotó futbolísticamente en Lanús, donde su notable promedio de gol y su potencia aérea despertaron el interés inmediato del Palmeiras de Brasil.

En el gigante de San Pablo, su rendimiento ofensivo en la Copa Libertadores terminó por convencer al cuerpo técnico de la Selección Argentina, ganándose su primera convocatoria oficial en el año 2025.

Hoy, instalado en la concentración de Kansas City, el "Flaco" aguarda concentrado el pitazo inicial del encuentro ante el combinado de Argelia, programado para este martes a las 22 (hora argentina).

Lo que transformó en viral el posteo del correntino es esa perfecta parábola de continuidad identitaria: el mismo niño con la camiseta albiceleste que viajaba en colectivo junto a sus padres a las canchas de tierra de Domínico es el que hoy representa al federalismo del Nordeste en el escenario más grande del fútbol ecuménico.