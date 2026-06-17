Alerta por pesca furtiva en Corrientes: denuncian "depredación intencionada" y piden sanciones más duras

El director de Recursos Naturales de la Provincia, Agustín Portela, denunció la alarmante proliferación de redes operadas por pescadores furtivos en diversos tramos del río Paraná y alertó que el marco regulatorio administrativo actual quedó obsoleto frente a bandas criminales que ejecutan una "depredación intencionada" de los cardúmenes locales.

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El funcionario provincial expuso la alarmante reincidencia de los infractores y la ineficacia de las multas económicas como único método de disuasión. "Tenemos gente a la que tres o cuatro veces se le secuestran los vehículos, pagan la multa, se los libera y vuelven al río. Esta gente ya merece una sanción penal, porque el daño que hacen al sistema de la fauna íctica, que genera miles de puestos de trabajo para los correntinos, es enorme", reclamó Portela.

Además, trazó un paralelismo directo con otras problemáticas ambientales: "Así como hay incendios intencionados, acá hay depredación intencionada".

El pedido a los legisladores: sanciones drásticas y ejemplificadoras

Ante este vacío legal que impide la detención efectiva de los depredadores, el titular de Recursos Naturales lanzó un fuerte exhorto hacia el Poder Legislativo provincial para adecuar y actualizar las normativas de protección ambiental de cara al segundo semestre del año.

"Tiene que haber una protección mucho más certera y drástica con sanciones que sean ejemplificadoras. Lamentablemente, el mayor educador sigue siendo el bolsillo, pero con estos niveles de daño ya no alcanza", argumentó Portela.

Si bien el funcionario delegó en los legisladores la definición técnica de si se requiere una nueva ley o una reforma integral de las normativas vigentes, insistió en que el usufructo ilegal de la fauna nativa configura un daño severo a terceros que debe ser tipificado bajo el Código Penal.

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Las zonas críticas: incursiones paraguayas y furtivos de Santa Fe

Al momento de trazar el mapa del delito ambiental en las aguas correntinas, la Dirección de Recursos Naturales identificó dos grandes focos de conflicto logístico, donde los inspectores de control deben operar bajo condiciones de extremo peligro y desprotección:

El corredor Norte: Es la zona de mayor fricción debido a la incursión imprudente de pescadores provenientes del Paraguay. Portela reconoció que, si bien existe una excelente predisposición de las fuerzas federales, la Prefectura Naval Argentina no cuenta con los elementos técnicos ni el personal suficiente para escoltar cada una de las patrullas provinciales.

El corredor Sur (Empedrado y San Lorenzo): Aguas abajo, las cuadrillas correntinas deben combatir la pesca furtiva con redes desplegadas por pescadores oriundos de la provincia de Santa Fe.

"Poner a nuestros inspectores a las 3 de la mañana en medio del río, controlando y sin custodia policial, es realmente poner en riesgo sus vidas", confesó con crudeza el director del área, valorando la colaboración de la sociedad civil que canaliza denuncias permanentes de forma anónima para alertar sobre la presencia de mallones ilegales.

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Caza menor bajo control y un último operativo en Santa Lucía

Hacia el cierre de su balance de control, Portela diferenció la crítica situación del recurso pesquero respecto de la caza de fauna silvestre terrestre. Explicó que la actividad cinegética registra una mayor asimilación y apego a las normas por parte de los cazadores, quienes gestionan sus permisos correspondientes ante los propietarios de los campos, principales custodios del recurso.

No obstante, advirtió que los episodios de extrema gravedad persisten en el interior profundo. Como muestra de ello, detalló un procedimiento de urgencia ejecutado el último fin de semana en la localidad de Santa Lucía: "Logramos interceptar a un grupo de personas que operaban con redes prohibidas; se les secuestraron 26 ejemplares de sábalos y varios carpinchos muertos", puntualizó.

El funcionario concluyó reafirmando que, aunque estos casos terrestres suenan hoy de forma más puntual, la prioridad absoluta de la Provincia radica en blindar la riqueza natural del río como motor del desarrollo turístico e identitario de Corrientes.