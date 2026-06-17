Analista político: "El presidente no quiere entregarle en bandeja de plata a Adorni a la prensa"

El analista político Ignacio Labaqui sostuvo que el presidente Javier Milei “no quiere entregarle en bandeja de plata a Adorni a la prensa”.

“¿Por qué no lo suelta? Hay que ir por la explicación más simple. Creo que el presidente no quiere entregarle en bandeja de plata a Adorni a la prensa y a la oposición, más a la prensa que a la oposición”, expresó en declaraciones a Now 97.9 FM.

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Por qué sostiene a Adorni

“El razonamiento es hoy es Adorni, mañana va a ser otro, después van a ir por otro. Si entrega uno, van a ir cayendo otros más”, agregó en diálogo con Paulino Rodrigues.

“Eso le está generando un costo no tanto en término de la opinión pública. Para mí la opinión pública se mueve más al compás de lo que pasa con la economía, de la inflación, la actividad, el empleo, los salarios. De hecho la caída en la imagen del presidente empezó dos meses antes de que estallara el caso Adorni en marzo de este año”, analizó Labaqui.

“El costo es el tema de que hace cuatro meses que estamos hablando de lo mismo, y cuando el caso empezaba a perderse fue como que Adorni con la entrevista de la semana pasada volvió a instalar el tema justo cuando la opinión pública se estaba enfocando en otra cosa, cuando arrancaba el Mundial”, recordó el analista.

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“Errores no forzados”

Además consideró que “parece un grado de torpeza difícil de entender, difícil de entender si no fuera el caso de un gobierno que tiene una propensión notable a tirarse en los pies y a cometer errores no forzados”.

“Le hace perder tiempo y le hace perder todo ese impulso que tuvo en la agenda legislativa durante el primer trimestre, sobre todo durante las sesiones extraordinarias, y que lo empantana en el Congreso. El Congreso no se mueve mientras está todo pendiente de Adorni”, insistió.

“Una cosa notable, el doble estándar que está teniendo el gobierno. A un funcionario de Economía hace unas pocas semanas lo echaron por tener propiedades sin declarar en el estado de la Florida (EEUU). Y acá el jefe de Gabinete declara que evadió, que tiene activos sin declarar, y sigue lo más campante. Es ridículo”, ejemplificó Labaqui.

Por último aseguró que al gobierno “e quedan dos balas”. “Una es el desempeño económico y la otra es el rechazo a la vuelta del peronismo. Ya con el discurso de la casta, cero credibilidad. La más importante es el desempeño económico porque llegar a la elección solamente con el rechazo a lo anterior yo creo que es muy riesgoso. Puede funcionar o puede fallar”, concluyó.