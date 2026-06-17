Condenan a 10 años de prisión a un hombre por captar y explotar sexualmente a una adolescente chaqueña

Una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima permitió reconstruir una historia que permaneció oculta durante más de una década y culminó esta semana con una condena por trata de personas y explotación sexual.

El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a 10 años de prisión a Rubén Alberto Cabra, alias "Petro", al considerarlo responsable de haber engañado, trasladado y explotado a una adolescente chaqueña que tenía 17 años al momento de los hechos.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariela Emilce Rojas, quien además ordenó una reparación económica de 65.292.000 pesos para la víctima y dispuso medidas cautelares sobre bienes del condenado para garantizar el cumplimiento de esa indemnización.

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Una falsa propuesta laboral

De acuerdo con la acusación sostenida durante el juicio por la fiscal federal Josefina Minatta, los hechos comenzaron en 2006 cuando la adolescente recibió una oferta de trabajo en la ciudad de Villa Ángela, en el sudoeste chaqueño.

La investigación determinó que aquella propuesta laboral era falsa y que formaba parte de una maniobra destinada a concretar su traslado hacia la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Una vez allí, fue llevada a un establecimiento nocturno donde, según acreditó la Justicia, funcionaba un esquema de explotación de mujeres.

Durante el debate oral, la fiscalía sostuvo que Cabra se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la joven para captarla y someterla a un régimen de control basado en amenazas y violencia.

Un período de sometimiento que se extendió durante años

La reconstrucción realizada durante el proceso judicial permitió establecer que la situación se prolongó hasta fines de 2008. Según se expuso en el juicio, la adolescente intentó abandonar ese entorno en al menos una oportunidad y logró regresar a Chaco. Sin embargo, posteriormente volvió a ser trasladada a Entre Ríos tras sufrir amenazas vinculadas a posibles represalias contra su entorno familiar.

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La Justicia consideró acreditado que el acusado desempeñó un rol central tanto en la captación como en el traslado y posterior explotación de la víctima.

Una denuncia que llegó más de diez años después

La causa comenzó formalmente en 2019 a raíz de una denuncia recibida a través de la Línea 145, destinada a reportar situaciones de trata y explotación de personas. La presentación fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que posteriormente remitió las actuaciones a la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.

A partir de diversas medidas investigativas, los fiscales lograron identificar a la víctima en 2021 y avanzar en la reconstrucción de los hechos denunciados. Inicialmente, el expediente involucraba a dos sospechosos. Sin embargo, el propietario del establecimiento señalado en la investigación falleció antes de ser convocado a declaración indagatoria, por lo que Cabra quedó como único acusado en el juicio oral.

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Indemnización millonaria y embargo de bienes

Además de la condena penal, el tribunal dispuso una serie de medidas patrimoniales destinadas a garantizar una reparación integral para la víctima. La jueza ordenó el decomiso y embargo preventivo del inmueble donde funcionaba el local vinculado a los hechos investigados, así como también el embargo de una motocicleta perteneciente al condenado.

La resolución establece que esos bienes deberán ser utilizados prioritariamente para afrontar el pago de la indemnización fijada en favor de la damnificada.

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Asimismo, dispuso que cualquier remanente sea destinado al Fondo de Asistencia Directa a las Víctimas, administrado por el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. Durante los alegatos, la fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión para Cabra. Finalmente, el tribunal resolvió imponer una condena de 10 años.

Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 23 de junio, cuando se conozcan los argumentos que respaldaron la decisión judicial.