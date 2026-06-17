Renunció el ministro de Salud de Chaco en medio del impacto político por el caso de la falsa médica

El gobernador Leandro Zdero aceptó la renuncia de Sergio Rodríguez al frente del Ministerio de Salud del Chaco y designó en su reemplazo al médico neurólogo Ricardo Mayol, quien asumirá formalmente el próximo viernes en Casa de Gobierno.

La salida de Rodríguez fue comunicada este miércoles por el Ejecutivo provincial, que atribuyó la decisión a "razones personales" y destacó la gestión desarrollada durante su paso por la cartera sanitaria.

Sin embargo, el cambio se produce en un contexto atravesado por uno de los mayores escándalos que afectaron al sistema de salud provincial en los últimos años: el caso de Lidia Mabel Ojeda, la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina durante meses en hospitales públicos utilizando la matrícula profesional de otro médico.

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El anuncio del Gobierno

A través de un comunicado oficial, el Gobierno agradeció el trabajo realizado por Rodríguez y destacó una serie de indicadores sanitarios alcanzados durante su gestión. Entre ellos mencionó el fortalecimiento del sistema público de salud, la reducción de los índices de mortalidad infantil, el ordenamiento administrativo del área, la realización de operativos sanitarios en distintas localidades y la provisión de medicamentos para hospitales y centros de salud.

Desde el Ejecutivo también señalaron que la incorporación de Ricardo Mayol apunta a garantizar la continuidad de las políticas sanitarias impulsadas por la actual administración.

"Desde la gestión provincial señalaron que la nueva conducción tendrá el desafío de continuar fortaleciendo las políticas sanitarias, garantizando el acceso a la salud y consolidando los avances alcanzados en todo el sistema público provincial", indicaron.

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Un cambio atravesado por la crisis de la falsa médica

La salida de Rodríguez ocurre pocas semanas después de que legisladores del Interbloque Frente Chaqueño presentaran una denuncia penal en su contra a raíz del denominado caso de la "falsa médica".

La presentación judicial sostiene que el Ministerio de Salud habría incurrido en presuntas omisiones de control que permitieron que Lidia Ojeda trabajara durante un prolongado período en distintos establecimientos sanitarios públicos utilizando una matrícula profesional que pertenecía a otro médico.

La causa quedó radicada en la Fiscalía N° 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña y apunta a determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales dentro de la estructura estatal que posibilitaron la contratación y permanencia de la acusada.

Los diputados denunciantes atribuyeron al exministro posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y otras figuras penales vinculadas a la supervisión del sistema sanitario. Hasta el momento no existe imputación judicial contra Rodríguez en esa investigación.

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La causa que sacudió al sistema sanitario

El expediente judicial que involucra a Ojeda avanzó en las últimas semanas con resoluciones de fuerte impacto. La mujer permanece detenida con prisión preventiva y está acusada de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y otros delitos que continúan siendo investigados por la Justicia provincial.

Según la resolución dictada por el Equipo Fiscal N° 3, la imputada habría realizado decenas de guardias médicas y atendido a más de mil pacientes en hospitales públicos del interior chaqueño.

La investigación también analiza distintos episodios ocurridos durante ese período, entre ellos fallecimientos y lesiones que son objeto de pericias y estudios complementarios.

El caso se conoció públicamente tras la denuncia realizada por el entonces director de la Región Sanitaria N° 2, Orlando Di Núbila, quien posteriormente fue removido de su cargo mediante una resolución firmada por el propio Rodríguez, una decisión que profundizó el conflicto político alrededor del expediente.

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Mayol, el elegido para encabezar una nueva etapa

En ese escenario, el Gobierno resolvió avanzar con un recambio en la conducción de la cartera sanitaria. El elegido fue Ricardo Mayol, un médico neurólogo con trayectoria en el ámbito de la salud pública y privada, que tendrá la responsabilidad de conducir un ministerio atravesado por desafíos sanitarios y por las consecuencias políticas derivadas del caso Ojeda.

Además de sostener los programas en marcha, el nuevo funcionario deberá enfrentar las demandas de mayor control sobre los mecanismos de contratación y fiscalización profesional dentro del sistema sanitario provincial.

La salida de Rodríguez representa uno de los cambios más relevantes dentro del gabinete de Leandro Zdero desde el inicio de la gestión. Aunque el Gobierno atribuyó la decisión a motivos personales y destacó los resultados obtenidos durante su administración, la renuncia se produce en medio de una crisis que abrió investigaciones judiciales, denuncias opositoras y cuestionamientos sobre los controles internos del sistema de salud.