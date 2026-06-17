Daniel Cravero vuelve a For Ever y asumirá con el equipo en el último puesto de la Primera Nacional

Chaco For Ever ya tiene definido quién conducirá el nuevo proyecto deportivo para afrontar la segunda mitad de la temporada. La dirigencia confirmó el regreso de Daniel Cravero como director técnico del plantel profesional, una decisión que busca apoyarse en la experiencia, el conocimiento del club y la identificación del entrenador con una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la institución.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del club, donde se informó que Cravero asumirá formalmente sus funciones esta semana y comenzará de inmediato los trabajos junto al plantel.

Su llegada se produce en un momento delicado para el conjunto chaqueño, que finalizó la primera rueda de la Primera Nacional en el último lugar de la tabla y necesita sumar puntos con urgencia para alejarse de la zona de riesgo.

Condenan a 10 años de prisión a un hombre por captar y explotar sexualmente a una adolescente chaqueña

El regreso de un protagonista de los años más exitosos

La vuelta de Cravero no representa solamente un cambio de entrenador. También implica el retorno de una figura estrechamente vinculada a algunos de los logros deportivos más importantes del club durante las últimas décadas.

Bajo su conducción, For Ever consiguió dos ascensos y protagonizó campañas que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas. Por eso, su nombre apareció rápidamente en el radar de la dirigencia cuando se aceleró la búsqueda de un reemplazante tras la salida de Pedro Llorens.

El presidente Héctor Gómez había reconocido públicamente que mantenía conversaciones con el entrenador y que ambos habían logrado recomponer una relación que durante años estuvo marcada por diferencias personales y deportivas. "Nadie puede discutir quién es Daniel Cravero. Trabajamos juntos cinco años y logramos dos ascensos trabajando juntos", había expresado el dirigente en declaraciones a Radio Libertad.

El Gobierno del Chaco confirmó la fecha de pago del Refrigerio para empleados estatales

Un cambio obligado por los resultados

La contratación de Cravero llegó pocas horas después del final del ciclo de Pedro Llorens. El entrenador cordobés dejó el cargo luego de alcanzar un acuerdo con la dirigencia en medio de una campaña que nunca logró encontrar regularidad. Su paso por For Ever terminó con apenas siete puntos obtenidos sobre treinta posibles y con el equipo ubicado en el fondo de las posiciones.

La derrota frente a Racing de Córdoba terminó de acelerar una decisión que ya se analizaba puertas adentro y abrió el camino para la llegada de un técnico con amplio conocimiento de la categoría y de la realidad institucional del club.

Corrientes amplió la capacidad del puerto capitalino y acelera la habilitación de Ituzaingó

La salud, una preocupación que quedó atrás

Uno de los temas que había generado incertidumbre en los últimos días era el estado de salud del entrenador. Cravero atravesó recientemente una intervención cardíaca, situación que incluso había sido mencionada por el propio Gómez al referirse a las conversaciones para su regreso.

La evolución favorable y la voluntad del entrenador permitieron destrabar esa situación y avanzar definitivamente con el acuerdo para asumir el desafío.

El desafío de sacar a For Ever del fondo

El nuevo ciclo comenzará con un objetivo claro: recuperar competitividad y sumar los puntos necesarios para abandonar los últimos puestos de la tabla. La dirigencia considera que Cravero reúne características que pueden resultar determinantes para afrontar un contexto de presión, especialmente por el conocimiento que tiene del plantel, de la institución y del entorno que rodea al club.

"El sacrificio de mis padres, el sueño de mamá": el emotivo mensaje mundialista del correntino José López

La segunda parte del campeonato aparece como una verdadera prueba para For Ever. Con varias fechas por delante y margen para revertir la situación, el regreso de uno de los entrenadores más importantes de su historia reciente busca convertirse en el punto de partida para cambiar el rumbo de una temporada que, hasta ahora, estuvo muy lejos de las expectativas.

El mensaje elegido por el club para anunciar la contratación resumió el sentimiento de gran parte de los hinchas: "Bienvenido a casa, Daniel".