El Gobierno del Chaco confirmó la fecha de pago del Refrigerio para empleados estatales

La Administración Pública del Chaco recibirá el próximo lunes 22 de junio la acreditación del Refrigerio, un beneficio destinado a los trabajadores activos del Estado provincial. Según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los fondos serán depositados durante la tarde en las tarjetas Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

De esta manera, los agentes estatales podrán disponer del monto correspondiente el mismo día de la acreditación, siguiendo la modalidad que se aplica habitualmente para este beneficio.

Acreditación del Refrigerio para trabajadores activos

Desde la cartera económica provincial señalaron que el pago forma parte de la planificación financiera prevista para el mes y remarcaron que el cumplimiento de esta obligación responde a una administración que busca garantizar previsibilidad a los empleados públicos.

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El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, sostuvo que la acreditación en tiempo y forma constituye una muestra de “responsabilidad y compromiso” en el manejo de las cuentas provinciales. Además, destacó que la planificación financiera y la administración de los recursos permiten afrontar las obligaciones asumidas por el Estado sin alterar el cronograma previsto para los distintos compromisos.

Desde el Ministerio de Hacienda señalaron que la acreditación del Refrigerio también tiene un efecto sobre la actividad económica provincial, ya que los recursos volcados a través de este beneficio impactan directamente en el consumo y en el movimiento comercial de distintas localidades chaqueñas.

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En ese sentido, remarcaron que la medida forma parte de una política orientada a brindar certidumbre a los trabajadores estatales y a sostener la circulación de recursos en la economía local.

Cómo se cobra el beneficio

El Refrigerio se percibe exclusivamente mediante la tarjeta Tuya Recargable, sistema implementado para agilizar la operatoria y garantizar una acreditación rápida y segura de los fondos para los trabajadores activos de la administración provincial.