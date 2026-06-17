El proceso de ejecución de la sentencia en la causa Vialidad ingresó en una etapa decisiva en Comodoro Py, donde el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, avanza con el decomiso de los bienes vinculados a los condenados por administración fraudulenta, mientras la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos intenta frenar ante la Corte Suprema la ejecución patrimonial derivada de la condena.

Se encuentran, en el centro de esta fase, los U$S 5 millones (sumatoria de diversas cuentas y cajas de seguridad) a nombre de Florencia Kirchner, secuestrados originalmente en la causa Hotesur. Acerca de estos fondos, el TOF 2 aguarda actualmente la información final del Banco Galicia para proceder a su decomiso definitivo.

Ahora mismo, la medida se enmarca en la condena confirmada el 14 de junio de 2025, que no solo impuso penas de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos, sino que ordenó recuperar el dinero malversado durante las 51 licitaciones direccionadas a favor del Grupo Austral.

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Para determinar qué bienes deben ser decomisados, el Tribunal estableció un criterio temporal estricto: todo activo incorporado al patrimonio de los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015 —periodo en el que ocurrió la maniobra de corrupción— es pasible de ser ejecutado para reparar el daño al Estado.

En este momento, la Justicia avanza sobre dos grandes grupos de activos. A un lado, el Ministerio Público Fiscal, a través de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, identificó 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a firmas vinculadas a Lázaro Báez— además de 46 vehículos. Entre los bienes incluidos en esta segunda etapa figuran el hotel Alto Calafate, el departamento de San José 1111, propiedad de Los Sauces SA, la residencia ubicada sobre la costanera de Río Gallegos y una vivienda en El Calafate.

Sin embargo, por otro lado, el proceso alcanza a fondos depositados en cuentas bancarias y cajas de seguridad vinculadas a Florencia Kirchner. La Justicia busca decomisar esos dólares y pesos al considerar que no se pudo acreditar un origen lícito para esos recursos y que estarían relacionados con maniobras de lavado de activos investigadas en otras causas judiciales.

Por qué la Justicia insiste con el decomiso

El Poder Judicial dice que el decomiso no es un acto aislado, sino una "consecuencia accesoria" de la condena penal.

A la par, la Cámara de Casación fue contundente en sus recientes fallos: el Estado no puede permitir que los condenados mantengan las ventajas económicas obtenidas mediante el delito. "Es imprescindible que se empleen todos los mecanismos legales tendientes a recuperar los activos provenientes de los delitos. Se trata de reparar los daños que se le provocaron a la sociedad y de restaurar la confianza en las instituciones", argumentó el fiscal Diego Luciani.

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