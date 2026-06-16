Procesaron 99 mil toneladas de residuos en Corrientes y habrá fotomultas por minibasurales

Al cumplirse la primera mitad del año, la Municipalidad de Corrientes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, presentó un exhaustivo balance de gestión, destacando una fuerte reorganización de las delegaciones de los barrios y una operatividad récord en materia de higiene urbana y reciclaje.

Chaco perdió 384 empleos privados en un mes y se ubica entre las provincias más afectadas

El plan de contingencia y modernización, coordinado por el secretario del área, Ignacio Maldonado Yonna, se estructuró sobre cuatro ejes de acción institucional: la planificación técnica de los recursos municipales, el reordenamiento del personal en territorio, el tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos y la readecuación del Vivero Municipal, que proyecta la plantación a gran escala de 20 mil árboles nativos para el período comprendido entre 2026 y 2030.

Fotomultas y monitoreo vecinal contra los minibasurales

El sostenimiento de la higiene en la vía pública representa uno de los desafíos más complejos para la infraestructura de la Capital. De acuerdo con las métricas oficiales del área de recolección, en la ciudad se procesan actualmente alrededor de 550 toneladas de residuos por día, lo que significó un volumen acumulado superior a las 99.000 toneladas de basura domiciliaria tratadas de forma técnica durante el primer semestre.

Para combatir de forma directa la proliferación de minibasurales crónicos en las esquinas de los barrios, la Secretaría activó un protocolo mixto que entrelaza la concientización con la sanción económica. En articulación con el área de Seguridad Ciudadana, la comuna comenzó a utilizar el tendido de cámaras del sistema de monitoreo urbano para identificar a los infractores.

Asimismo, las autoridades confirmaron que se encuentra en fase avanzada la instrumentación legal del sistema de fotomultas, una herramienta tecnológica orientada a penalizar de forma severa a los particulares y transportistas que arrojen desperdicios o escombros en espacios públicos no habilitados.

Ranking de gobernadores: Juan Pablo Valdés se mantiene en el "top 10" y Leandro Zdero sigue entre los peor calificados

Puntos Verdes y reciclaje en los barrios

En el plano de la economía circular, los indicadores del balance semestral reflejaron una marcada consolidación del compromiso vecinal. A través de la red de 23 Puntos Verdes distribuidos en plazas y paseos de la Capital, el municipio logró recolectar 207.181 kilogramos de materiales secos (plásticos, cartones, vidrios y metales) entre los meses de enero y mayo, insumos que fueron entregados de forma directa a las cooperativas de recuperadores urbanos locales. El plan maestro de obras prevé la construcción de siete nuevos Puntos Verdes en lo que resta del mandato.

A este circuito de reciclaje se acoplan de forma complementaria otros dispositivos territoriales:

Ecotrueque: una iniciativa de intercambio sustentable incorporada a los operativos itinerantes de "La Muni en tu Barrio", que le permite a los vecinos canjear plásticos y papeles por plantines ornamentales y plantones para veredas.

Recolección diferenciada: el servicio de retiro puerta a puerta consolidó su presencia en siete barrios capitalinos , permitiendo una separación en origen eficiente antes del arribo de los camiones compactadores tradicionales.

Centros de Transferencia: se pusieron en valor edilicio los cinco centros de recepción transitoria existentes en la ciudad, destinados al acopio seguro de residuos voluminosos, chatarra tecnológica, electrodomésticos en desuso y pilas, elementos que por su toxicidad requieren una disposición final especial.

Cronograma de junio: las fechas para cobrar el aguinaldo y el plus de 100 mil pesos

Los proyectos para el segundo semestre

De cara a la segunda mitad del año, la Secretaría de Servicios Públicos proyecta acelerar las gestiones para el desarrollo de la futura planta de tratamiento de residuos que funcionará dentro del Complejo Ambiental metropolitano, un paso clave para reducir el enterramiento sanitario.

Asimismo, los equipos técnicos del municipio trabajan en el diseño de normativas específicas y lineamientos de cumplimiento obligatorio destinados a los grandes generadores de residuos (supermercados, constructoras y complejos hoteleros), con el propósito de descentralizar los costos de recolección y optimizar los procesos de transporte y disposición final.

Desde la gestión de Polich remarcaron que el objetivo de fondo es afianzar un cambio cultural profundo, sustentado en la participación de los vecinos como promotores ambientales activos de sus propias comunidades.