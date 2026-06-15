Chaco perdió 384 empleos privados en un mes y se ubica entre las provincias más afectadas

El mercado laboral formal volvió a mostrar señales de debilidad durante marzo y el Chaco no escapó a esa tendencia. De acuerdo con un relevamiento de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de estadísticas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la provincia registró una reducción mensual del 0,5% en el empleo privado registrado, lo que representó la pérdida de 384 puestos de trabajo respecto de febrero.

El escenario también fue negativo a nivel nacional. Según el mismo informe, el país experimentó una baja mensual del 0,1%, equivalente a 7.603 empleos formales menos, consolidando una tendencia descendente que se mantiene desde fines de 2023.

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Al poner la lupa sobre el comportamiento de las provincias, los resultados favorables fueron la excepción. Apenas cinco jurisdicciones lograron incrementar su nivel de empleo durante marzo, mientras que la mayoría registró caídas de distinta magnitud. En ese contexto, el Chaco volvió a integrar el grupo de distritos con saldo negativo.

La comparación interanual tampoco ofrece un panorama alentador para la provincia. En relación con marzo de 2025, el empleo privado formal chaqueño se redujo un 5,2%, lo que equivale a 3.808 puestos laborales menos en los últimos doce meses.

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El análisis de largo plazo expone una situación todavía más compleja. Si se toma como referencia noviembre de 2023, previo al cambio de gobierno nacional, el Chaco acumula una disminución del 9,8% en el empleo privado registrado, con una pérdida total de 7.587 trabajadores dentro del sistema formal.

El informe de Politikon Chaco también evaluó el comportamiento de las distintas actividades económicas. Durante marzo, únicamente cuatro sectores mostraron mejoras en la cantidad de trabajadores registrados: Minería, Agro, Pesca y Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler. En contraste, la Industria Manufacturera y la Intermediación Financiera encabezaron las principales bajas del mes.

Si se amplía la comparación hasta noviembre de 2023, el estudio indica que la mayoría de los rubros continúa por debajo de los niveles previos, con retrocesos especialmente marcados en la Construcción, la Industria Manufacturera y la actividad minera.