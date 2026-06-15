El Gobierno anunció aumentos salariales, nuevos ingresos y cambios en el régimen laboral de la Policía del Chaco

En el marco del 73° aniversario de la Policía del Chaco, el Gobierno provincial presentó un paquete de medidas destinadas a fortalecer el funcionamiento de la fuerza y mejorar las condiciones laborales del personal.

Entre los anuncios más relevantes figura un incremento del 30% en el valor de los servicios adicionales, que comenzará a regir desde julio. Además, se confirmó la actualización de la liquidación de haberes para que los efectivos perciban los salarios correspondientes a su jerarquía actual y el pago retroactivo de los ascensos, que se abonará en tres cuotas.

Otro de los cambios comunicados es la creación de la Unidad Policial de Control Interno, que funcionará en las distintas dependencias policiales con el objetivo de reforzar los mecanismos de supervisión institucional.

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En materia de formación y recursos humanos, el Ejecutivo informó que durante agosto se pondrá en marcha un nuevo proceso de incorporación de aspirantes a la Escuela de Policía, con el propósito de ampliar la dotación de efectivos.

Un nuevo esquema de trabajo desde 2027

Durante el acto también se anunció una modificación en el régimen laboral de la fuerza. Según lo informado oficialmente, a partir del 1 de enero se implementará el sistema de 8 horas de servicio por 24 horas de franco, una modalidad que había sido reclamada por distintos sectores del personal policial.

Asimismo, el Gobierno confirmó la firma de un comodato para la sede del Club Deportivo Policiales, con el objetivo de otorgar estabilidad institucional al espacio utilizado por las familias de los efectivos.

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Pedido para avanzar con proyectos de seguridad

Durante la ceremonia, las autoridades provinciales insistieron en la necesidad de avanzar con iniciativas legislativas vinculadas a la seguridad pública, entre ellas la denominada Ley de Reiterancia, al considerar que aportaría nuevas herramientas para el sistema judicial.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales, federales y la Justicia, mientras que el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Javier Romero, recordó el proceso de creación de la institución y reconoció la labor de los más de 8.100 efectivos que actualmente prestan servicio en toda la provincia.