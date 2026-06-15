Pedro Llorens se fue de Chaco For Ever: la crisis deportiva se llevó a otro entrenador

La delicada situación futbolística de Chaco For Ever tuvo este lunes una nueva consecuencia. Luego de una reunión con la Comisión Directiva, Pedro Llorens dejó de ser el director técnico del plantel profesional tras apenas diez partidos al frente del equipo.

La decisión llegó después de la caída por 2 a 0 frente a Racing de Córdoba, un resultado que profundizó el mal momento del conjunto chaqueño en la Primera Nacional y aceleró el cambio de rumbo que pretendían los dirigentes.

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Llorens había iniciado su ciclo con una victoria ante All Boys, pero el rendimiento del equipo fue decayendo con el correr de las fechas. En total sumó siete puntos sobre treinta posibles y apenas cuatro de los últimos veintisiete, una estadística que terminó por sentenciar su continuidad.

A través de un comunicado oficial, la institución confirmó la desvinculación: "El Club Atlético Chaco For Ever informa que, tras una reunión entre la Comisión Directiva y el cuerpo técnico, se llegó de común acuerdo a la finalización del vínculo de Pedro Llorens como director técnico del plantel profesional. Agradecemos a Pedro Llorens y todo su cuerpo técnico por el trabajo realizado y el profesionalismo volcado día a día en nuestra casa. Asimismo, le deseamos el mejor de los éxitos en su carrera".

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Ahora, el principal desafío de la dirigencia será encontrar rápidamente un nuevo entrenador que asuma en un contexto complejo. For Ever marcha en el último lugar de la tabla y afrontará el próximo sábado, desde las 16, un compromiso de alta exigencia cuando reciba a Colón de Santa Fe en el cierre de la primera rueda.

Después de ese encuentro habrá una breve pausa en el campeonato antes del inicio de la segunda mitad del torneo. El regreso a la competencia está previsto para el 5 de julio, cuando el "Negro" vuelva a jugar como local frente a Acassuso, posiblemente ya bajo la conducción de un nuevo cuerpo técnico.