Bettina Angeletti: cuáles fueron sus movimientos patrimoniales y empresariales

Manuel Adorni mencionó 17 veces a su esposa Bettina Angeletti durante la primera entrevista que dio luego de presentar su declaración jurada. La esposa del jefe de Gabinete es más que su “compañera de vida”, como la definió alguna vez. El matrimonio, ya quedó claro, es una sociedad. Juntos registraron en 2020 la sociedad de responsabilidad limitada AS Innovación Profesional, de la que son dueños por partes iguales. Luego, en 2024 ya con Adorni como funcionario, la mujer lanzó Mas be, su propia consultora de coaching ontológico, que tuvo entre sus clientes a empresas proveedoras del Estado. En el reportaje con José del Río, además, el funcionario aseguró que buena parte de los “errores” de su declaración anterior se explican a partir de movimientos patrimoniales de su mujer. Por eso, la Justicia la mira con atención.

Los clientes amigos del poder de MasBe, la consultora de coaching de Bettina Angeletti

En la entrevista, Adorni sostuvo que cuando asumió como funcionario había replicado sus declaraciones patrimoniales previas, las que hacía como un ciudadano común y que había omitido los ahorros que, junto a su mujer, generaron durante 25 años “en negro”. Entre las ganancias omitidas, según el funcionario, hubo inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, de las cuales su esposa estaba al tanto.

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El jefe de Gabinete también aclaró otras inconsistencias, como la casa que compró en Indio Cuá en noviembre de 2024, antes de asumir la función pública. Aseguró que omitió declararla porque la propiedad se había registrado exclusivamente a nombre de su esposa.

El funcionario se quejó de que la prensa calificara a su esposa como monotributista y señaló que tuvo cargos gerenciales en relación de dependencia desde hace 15 años. La idea quedó clara: no es posible analizar sus ingresos sin mirar los de la mujer. De hecho, al igual que su esposo, Angeletti se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias, previsto bajo el paraguas de la inocencia fiscal.

Angeletti no es un personaje secundario en la trama que tiene como principal protagonista al jefe de Gabinete de Javier Milei. Y no se trata de una interpretación periodística. En la causa por enriquecimiento ilícito, Ariel Lijo sostiene una línea de investigación que la ubica en el centro de la historia: el juez quiere saber si la consultora Mas Be sirvió para que el matrimonio recibiera retornos de empresas proveedoras del Estado.

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Desde que su nombre llegó a los medios, Bettina nunca habló con la prensa y se mantiene activa en sus redes profesionales. Y en la web de su empresa hubo un cambio sutil que se conecta con la investigación judicial: eliminó el vínculo con Grupo Datco, National Shipping y Foggia Company, las tres empresas sobre las que quiere saber más Lijo.

Un cambio sutil

“La credibilidad es un atributo que se construye día a día”, publicó Angeletti en LinkedIn el martes 9, el mismo día que se supo que se había adherido al Régimen de Inocencia Fiscal. En la cuenta de Instagram de Mas Be publica placas motivacionales y búsquedas laborales vigentes sin que aparezca ni una sola pista del escándalo que tiene como principal protagonista al jefe de Gabinete.

El 8 de marzo, Angeletti fue descubierta en una foto en la tumba del Rebe de Lubavitch, en Nueva York. La imagen sirvió para que se conociera que había viajado con la comitiva oficial al Argentina Week. Desde entonces, todas las miradas se posaron sobre la mujer.

Durante estos meses, Angeletti mantuvo activas sus redes profesionales como si nada hubiera pasado. De todas formas, en este período decidió hacer algunos cambios en la web de Mas Be.

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Hasta hace algunas semanas, la primera solapa de la página decía “Confían en nosotros”. Debajo se podían ver los logos de las tres empresas mencionadas: National Shipping, una de las principales navieras contratadas por YPF; Grupo Datco, que provee servicios y productos tecnológicos a diferentes dependencias públicas; y Foggia Company, la productora de espectáculos fundada por Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei.

Ahora, en cambio, la primera solapa dice “Sobre nosotros” y describe los objetivos de la empresa. No hay rastros de los clientes que, según se puede verificar con la herramienta Wayback Machine, aparecían, al menos, hasta el 19 de marzo.

No fue la única modificación del sitio. También desapareció de la home la foto y descripción de Carolina Sinigalle, su socia. La dupla era el “team” de Mas Be. Ahora, el equipo está compuesto solo por la esposa de Adorni.

La hipótesis de los retornos

Licenciada en Administración de Empresas, Angeletti trabajó como responsable del Departamento de Finanzas de Las Invernadas del Oeste SA entre 2015 y 2021 y luego tuvo dos cargos gerenciales en Agropecuaria Las Helenas SA, entre 2021 y 2024. Durante ese período estudió coaching en la escuela de formación profesional Generación Más y terminó por lanzarse con su propia consultora en julio de 2024, poco después del ascenso libertario.

Los clientes de la consultora llamaron la atención de la Justicia. Por eso, a mediados de mayo, Lijo pidió conocer los detalles de facturación de Grupo Datco, National Shipping y Foggia Company. Hasta ahora, ninguno de los responsables de las empresas hizo declaraciones sobre el tema, pero según publicó Clarín ya presentaron los informes requeridos.

Grupo Datco y National Shipping son proveedoras del Estado. La primera es un conglomerado dedicado a la venta de tecnología y sus contratos con dependencias públicas crecieron de forma exponencial durante la era mileísta, según se puede verificar en el sitio Compr.ar.

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La tercera, Foggia Company, es una de las que más intrigas genera, no solo por haber sido fundada por la mano derecha de Karina, Gorini, sino también por su vinculación con el Grupo Werthein que, a través de DirecTV, ahora pretende quedarse con la concesión de Tecnópolis en una licitación que depende, precisamente, de Jefatura de Gabinete.

Gorini abandonó el manejo de Foggia a fines de 2023 para pasar a ser asesora en la Secretaría General de la Presidencia. En su lugar quedó su pareja, Marcelo Dionisio, quien todavía hoy es reconocido en el sector como quien administra la productora. Sin embargo, en octubre de 2025 asumió al frente de su directorio Ricardo Silbermins, el director de DirecTV.

Estas redes de conexiones están bajo investigación. Pasaron tres meses desde que explotó el escándalo de Adorni y el oficialismo aún no logra que el tema pase a un segundo plano. El miércoles 10, por fin, el jefe de Gabinete presentó su declaración jurada. Aunque explicó que los cientos de miles de dólares que utilizó para comprar propiedades y viajar se justifican con ahorros “en negro”, la incógnita sobre los clientes de Mas Be sigue abierta.

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PERFIL intentó comunicarse con Adorni y con su abogado, Matías Ledesma, para preguntar sobre la llamativa eliminación de National Shipping, Grupo Datco y Foggia Company del sitio, pero no obtuvo respuesta.

Mientras tanto, Angeletti administra las redes de su empresa con total normalidad. El último posteo en LinkedIn, del 9 de junio, está dedicado a las “red flags” durante el proceso de selección de personal. Con una causa por enriquecimiento ilícito en marcha, un juez federal pidiéndole informes a sus clientes y un rastro digital que ella misma intentó borrar, la licenciada en Administración ocupa hoy un lugar central en esta historia.