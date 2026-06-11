El analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E y evaluó que la multitudinaria despedida al Indio Solari abrió un nuevo debate sobre la relación entre cultura popular, política y representación social en Argentina.

Eduardo Ibarra sostuvo que el Gobierno interpretó el fenómeno desde una lógica política y utilizó una referencia directa al músico para describir esa situación: “Yo creo que el Gobierno observó esta situación con los ojos ciegos bien abiertos, como dice el Indio Solari en una canción”.

La negativa del Gobierno a organizar el velorio del Indio Solari

Según explicó, existió previamente un pedido para realizar el velatorio en ámbitos institucionales nacionales. En ese sentido, recordó que, “hubo un pedido formal de la familia del Indio Solari para que el velatorio se hiciera en el Congreso o en la Casa Rosada”, pero señaló que la propuesta fue rechazada por el Gobierno.

Para Ibarra, la jornada demostró capacidad organizativa sin necesidad de una fuerte presencia policial. Sobre la misma línea, destacó que, “después del operativo se encargó el gobierno provincial de Axel Kicillof, el intendente Ferraresi, y no hubo un solo incidente, un solo spam, y también la ausencia de la policía, porque estuvieron coordinados por bomberos”.

La movilización se organizó en tiempo récord

Uno de los aspectos más relevantes fue el carácter espontáneo de la convocatoria. En contraste con las movilizaciones partidarias tradicionales, afirmó: “La movilización fue espontánea, esto hay que marcarlo, no es un detalle”. En este sentido, profundizó que, “en general viste que las movilizaciones políticas tienen una organización institucional”, mientras que en este caso “acá no, fue completamente espontánea”.

El entrevistado planteó que la politización del acontecimiento no surgió de los asistentes sino de la reacción oficial. Por eso sostuvo que, “el condimento de politización y de batalla cultural lo da el Gobierno con esta posición de negación”. Asimismo, insistió en que el fenómeno reflejó algo evidente para gran parte de la sociedad: “No poder ver algo que es muy evidente, que es una movilización popular, espontánea”.

Sin embargo, advirtió que no debe interpretarse como un respaldo automático a los dirigentes actuales: “Ningún dirigente político representa hoy 100% a esa masa que se movilizó”.