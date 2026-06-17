Este miércoles, en medio de la investigación que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la oposición abrirá un nuevo frente de ataque contra el funcionario en una reunión de comisión para discutir propuestas de cambios a la ley de "Principio de Inocencia Fiscal".

A partir de las 18hs de este miércoles 17 de junio, la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales, por indicación de su presidente peronista Ariel Rauschenberger, debatirá modificaciones a la Ley 27.799 por la que resultó beneficiado el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

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En un marco de tensión por el escándalo público que involucra a Adorni, la oposición denuncia que el gobierno del presidente Javier Milei presentó la normativa como un incentivo para que los argentinos "saquen los dólares de abajo del colchón" pero que ahora se convirtió en un mecanismo de opacidad para favorecer a la cúpula oficialista.

En este contexto será analizado el proyecto del diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón, quien propone una modificación al artículo 38 de la ley para así excluir a funcionarios públicos y familiares directos de manera taxativa de la declaración jurada simplificada que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En la lista de personas que quedarían excluidas según el proyecto se encuentra el presidente y vicepresidente; jefe de Gabinete; ministros; secretarios; subsecretarios; legisladores nacionales y provinciales; concejales e intendentes; jueces; fiscales; magistrados; embajadores y militares de alta jerarquía, entre otros altos cargos.

"(El régimen de Inocencia Fiscal) no puede convertirse en una vía para blanquear fondos obtenidos mediante la corrupción", reprochó el legislador santafesino sobre el proyecto que busca evitar maniobras de triangulación o testaferros y prohíbe el beneficio de forma directa a cónyuges, convivientes y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.

La iniciativa planteada por la oposición surgió luego del avance del caso Adorni, quien se benefició de la ley junto a su esposa tras solicitar el amparo del régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. Desde la oposición sostienen que la normativa puede ser utilizada para evitar dar cuenta de vertiginosos aumentos patrimoniales.

La ofensiva se replica también en el Senado por una iniciativa de Juliana Di Tullio y, en paralelo, diferentes bloques opositores en Diputados también presentaron un pedido de sesión especial para el martes 23 de junio con un temario que incluye desde solicitudes de informes básicos, interpelaciones y hasta la moción de censura, mecanismo previsto por la Constitución para destituir al jefe de Gabinete.

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En este contexto, el interbloque Popular presentó un proyecto de resolución que le daba un plazo de siete días al jefe de Gabinete para brindar explicaciones sobre su vertiginoso incremento patrimonial. De no cumplir con lo solicitado, la cámara quedaría habilitada para tratar la moción de censura.

Desde la oposición no se mostraron convencidos con respecto a las aclaraciones de Adorni ante los cuestionamientos públicos por las presuntas irregularidades e inconsistencias en su patrimonio, motivo por el que se encendieron las alarmas que dieron pie a las diferentes medidas de los legisladores a pesar de que se anunció que el funcionario concurriría en julio para presentar un informe de gestión.

AS/ff