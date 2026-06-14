Insólita defensa de Lemoine a Adorni: "Manuel es inocente, que la ley diga que debe impuestos no significa que la ley esté bien"

En medio del escándalo por las denuncias de corrupción y las crecientes sospechas que pesan sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó una polémica intervención televisiva en los estudios de LN+ para salir a respaldar al funcionario libertario.

El hecho ocurrió durante una entrevista en vivo, donde la legisladora oficialista desplegó una serie de argumentos insólitos que rápidamente encendieron el debate público.

La defensa de Lemoine no solo se limitó a blindar al jefe de Gabinete ante las acusaciones, sino que escaló hacia una fuerte confrontación ideológica y mediática. Durante la transmisión, la diputada apuntó directamente contra el periodista Antonio Laje, mantuvo un durísimo cruce cara a cara con el diputado opositor Esteban Paulón y ensayó una controvertida teoría para relativizar la evasión fiscal en la Argentina, argumentando que las normas del Estado no siempre son legítimas.

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Cruce por la evasión fiscal y el ataque a Antonio Laje

El eje del debate se trasladó hacia las obligaciones impositivas y la legitimidad del sistema tributario. Lemoine no dudó en cuestionar públicamente las afirmaciones previas del periodista para justificar su postura en favor de los contribuyentes que no cumplen con el fisco. "Escuché a Antonio Laje decir que evadir impuestos es robarle al Estado. El dinero no es del Estado", lanzó la legisladora de manera tajante, generando repercusiones inmediatas en las redes sociales y en el arco político.

Luego fue por más y, para sostener su argumento sobre la ilegalidad de ciertas normas, introdujo la Ley del Aborto en la discusión. "¿Está bien el aborto?", interpeló la libertaria a Esteban Paulón. El diputado opositor recogió el guante de inmediato: "Sí. Yo defiendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo", le respondió, remarcando además que se trata de una normativa que se debatió democráticamente. Sin embargo, Lemoine retrucó con firmeza para cerrar su punto: "Muchísimas personas no. Entonces hay leyes que existen que no son correctas".

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Tensión en el estudio con la oposición

Lejos de moderar su discurso o matizar sus palabras, la diputada profundizó su planteo antisistema y puso en duda la validez del marco legal vigente en materia impositiva. "Que la ley exista no significa que esté bien", agregó para ratificar su defensa a la evasión en el plano teórico.

La tensión en el piso de LN+ llegó a su punto máximo cuando Lemoine abandonó el monólogo y se trenzó en una discusión directa con el legislador santafesino Esteban Paulón. La diputada mantuvo un fuerte intercambio en vivo con el referente del Partido Socialista, dejando en evidencia la profunda brecha y los chispazos que genera la gestión libertaria en el Congreso.

MEG / MSS