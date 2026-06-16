Adorni se presentará ante el Senado el 2 de julio para dar su informe de gestión

El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, se presentará el próximo 2 de julio ante el Senado de la Nación para brindar su informe de gestión en cumplimiento del mandato constitucional, en medio de las tensiones que se suscitaron dentro del oficialismo y también con amplios sectores de la oposición, después de que surgieran cuestionamientos sobre su patrimonio y una investigación judicial en curso.

El funcionario le envió una nota a las autoridades de la Cámara Alta en la que expresó su disposición a "concurrir al Honorable Senado de la Nación el próximo día jueves 02 de julio, y así brindar el Informe N° 146, a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional e informar acerca de la marcha del Gobierno".

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