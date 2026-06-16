Congreso: crece la presión sobre Manuel Adorni y avanza una agenda legislativa marcada por la tensión política

La actividad parlamentaria continúa a ritmo intenso pese a la cercanía del receso invernal. Según explicó Mariana Mei, el Gobierno enfrenta semanas decisivas tanto por la situación política de Manuel Adorni como por el tratamiento de iniciativas económicas que considera prioritarias.

“Se ha confirmado que el 2 de julio tendría que dar el informe de gestión frente a la Cámara Alta, que nunca lo dio todavía”, afirmó la periodista al referirse a la citación del jefe de Gabinete.

Mei señaló que la situación política de Adorni se ha vuelto cada vez más delicada dentro del Congreso. “Se volvió a hablar fuertemente de la moción de censura”, sostuvo, y recordó que se trataría de un hecho histórico, ya que esa herramienta constitucional nunca fue aplicada desde la reforma de 1994. Además, destacó que incluso sectores habitualmente cercanos al oficialismo comenzaron a tomar distancia.

“La Unión Cívica Radical y sobre todo el PRO están pidiendo la renuncia de Adorni para no tener que ir a esta agenda”, remarcó.

La agenda económica que impulsa el oficialismo

En paralelo a la crisis política, el Gobierno busca avanzar con proyectos considerados estratégicos para su programa económico. “Intentarán, por todos los medios, que haya sesión el 24 de junio”, explicó Mei al referirse al tratamiento del denominado Super RIGI y del acuerdo vinculado a los holdouts.

La periodista sostuvo que el oficialismo mantiene el foco en las iniciativas económicas pese a los conflictos políticos. “Siempre enfocado en temas económicos y no en la agenda social”, describió sobre la estrategia parlamentaria del Gobierno.

También anticipó que otros temas sensibles podrían volver al centro del debate legislativo. “Zonas frías también”, señaló al enumerar los proyectos que podrían formar parte de las próximas sesiones en el Senado.

Polémica por la Oficina de Presupuesto del Congreso

Uno de los puntos que más preocupación genera en la oposición es la situación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), organismo técnico encargado de analizar el impacto fiscal de las leyes. “Ahora está intervenida”, alertó Mei, al explicar que la oficina deberá solicitar autorización a la comisión bicameral correspondiente para avanzar con determinados informes.

La periodista destacó la relevancia institucional del organismo y recordó que sus estudios han sido utilizados incluso por la Justicia. “No solamente es una cuestión política, es un organismo técnico que funciona dentro del Congreso”, afirmó.

Finalmente, consideró que esta decisión podría convertirse en uno de los principales focos de discusión política de los próximos días. “Esto yo creo que va a ser una nota muy importante durante toda la semana”, concluyó.