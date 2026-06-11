Pese a la interna, Javier Milei saludó a Patricia Bullrich por su cumpleaños: "Mi eterno agradecimiento"

En medio de una agenda marcada por la gestión y la tensión legislativa, el presidente Javier Milei se tomó un momento este jueves por la mañana para enviar un fuerte mensaje de respaldo político y afecto personal a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con motivo de su cumpleaños número 70.

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el mandatario publicó una foto de la funcionaria rodeada de globos celestes y blancos, una torta alusiva y globos metalizados con la cifra del aniversario. El posteo fue acompañado por un texto que excede el mero saludo protocolar y ratifica el peso de Bullrich dentro de la estructura del Gobierno.

Bullrich asistió al desfile de Piazza en un nuevo gesto de autonomía para con Javier Milei

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"FELIZ CUMPLEAÑOS @PatoBullrich y mi eterno agradecimiento por decidir ser parte del resurgimiento que hará a la Argentina grande nuevamente", escribió el jefe de Estado, cerrando su mensaje con su tradicional consigna: "VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"

Minutos después la senadora le agradeció el saludo con un posteo en el que hizo referencia al comienzo de la gestión de La Libertad Avanza, cuando Bullrich saltó del PRO a las filas de Milei: "¡Muchas gracias, Presidente! De aquel abrazo a estar cambiando la Argentina para siempre. Vamos, vamos, vamos!!!!".

Detrás del saludo: las claves de una tregua inestable entre Milei y Bullrich

Sin embargo, detrás de la postal de cordialidad y del "eterno agradecimiento" manifestado por el presidente, la relación entre ambos atraviesa su momento de mayor tensión política. El saludo público coincidió con un abierto desafío de Patricia Bullrich en el Senado, donde la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) se desmarcó de la orden de la Casa Rosada de retirar el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. Esta calculada rebeldía de la senadora, fundamentada en la necesidad de preservar su identidad ante un electorado "republicano" y antikirchnerista reactivo a la mala praxis política oficialista, sacudió las estructuras del Ejecutivo en una semana donde el oficialismo intentaba capitalizar el alivio de las variables macroeconómicas.

Este cortocircuito en la Cámara Alta se suma al profundo malestar que arrastra la exministra respecto al manejo interno del Gobierno, particularmente en torno a la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la falta de transparencia en la declaración de su patrimonio. En los pasillos del Congreso, Bullrich no ha ocultado sus duras críticas hacia el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito, llegando a deslizar ante legisladores de la oposición que el propio mandatario está al tanto de la situación patrimonial de su hombre de confianza. Para la dirigente, el costo político de sostener estas denuncias de corrupción está horadando el apoyo social de la gestión, un desgaste reflejado en las últimas encuestas que hoy la posicionan a ella con mejor consideración pública que al propio jefe de Estado.

Patricia Bullrich logró que el oficialismo recalcule sus planes y condicionó a Karina Milei en el poder

A pesar de la gravedad de estos desencuentros, en el entorno de Bullrich aclaran que su emancipación no proyecta una ruptura inmediata ni la construcción de una alternativa opositora para 2027. La senadora ya ha transmitido en la intimidad que su compromiso con el rumbo económico de Milei es total y que no planea enfrentarlo en las urnas, asumiendo que no hay margen para dos liderazgos de derecha competitivos en simultáneo. Su estrategia, en cambio, apuesta a un juego de mediano plazo mucho más complejo: consolidar su estructura propia a través de la fundación Icona, mantener activos sus lazos con el círculo rojo y posicionarse como el reaseguro del establishment ante un eventual hundimiento del plan libertario.

Esta bicefalia en el poder deja a Bullrich caminando por un terreno minado frente al ala dura que comandan Karina Milei y Martín Menem, quienes recelan de sus giras federales y de su autonomía política. No obstante, resguardada por la estabilidad institucional que le otorga su banca en el Senado, la jefa del bloque oficialista avanza sin temor a las represalias que ya sufrieron otras figuras eyectadas del espacio. Al marcar sus propios matices institucionales y tender puentes con gobernadores aliados y el propio Mauricio Macri, Bullrich edifica un liderazgo autónomo que no solo incomoda a la mesa chica de la Casa Rosada, sino que vacía de relato al PRO de cara al armado electoral.

MEG