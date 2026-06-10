Roberto Piazza sobre Bullrich: "Es de las que te dan ganas de abrazar, pero no le tiembla el pulso para pegarte una piña"

Tras nombrar a Patricia Bullrich como madrina de su fundación en su último desfile, el diseñador Roberto Piazza analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) el mensaje que transmite la fisonomía de la dirigencia política. Piazza destacó que, a diferencia del lujo de sus propios diseños, ella optó por presentarse con "un traje negro, una camisa blanca y un collar de perlas". Para el modisto, la sobriedad en su vestimenta es "totalmente coincidente" con la imagen de firmeza que proyecta en la palestra pública: "Es una persona que me genera seguridad, me genera confianza y, a la vez, sé que si ella tiene que darte una trompada en medio de la nariz, te la va a dar".

Estábamos hablando de política con el planteo de considerar a Patricia Bullrich candidata a presidente, y él la tuvo ayer casi como invitada presidencial en el palco de honor de su desfile. Patricia Bullrich viene enviando mensajes estéticos desde los últimos dos videos que hizo; el último era directamente con Se dice de mí. Y la última conversación que tuvimos con Piazza aquí en el estudio hablábamos de la estética de La Libertad Avanza; me gustaría mucho escuchar cuál es su opinión de la estética de Patricia Bullrich.

Nos estamos viendo muy seguido ya.

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Bueno, pero vos estás haciendo cosas para eso. Quiero decir, lo que hiciste ayer fue un acto de especie político.

Sí, eso es lo que no quise hacer. Porque en realidad, cuando yo lo invité protocolarmente a mi amigo Javier y a Karina al desfile, hace tres meses atrás, y él dijo: "Ay, yo quiero cantar", sí, bueno, cantá, total, viva la pepa. Y después me dijo: "Va a ir Fátima", dije: sí, yo a Fátima la recontra conozco desde antes, y todo bien. Pero después la Argentina fue virando un poco, con ciertas problemáticas políticas y sociales de las cuales yo no soy parte, yo soy artista.

La ley Piazza salió porque yo me peleo con todo el mundo y salgo a la palestra, y la ley se dio. Pero la última ley, la tercera, fue fondeada antes de la pandemia. Y cuando hablé con Patricia, que es mi amiga de años, le dije: "Patricia, sos la única persona que me puede ayudar en esto. ¿Cómo hago yo para sacar esta ley que tanto la necesita la Argentina y tanto la necesita mi fundación?". Porque hay 200 denuncias por hora de violaciones o asesinatos de niños. Y me dijo: "Mirá, cuando asuma yo te voy a ayudar". Dicho y hecho.

Y bueno, se desistió de hacer un acto político, de invitar tantos políticos. Había diputados mezclados por ahí, había gente de cultura, había tal, pero compraron la entrada, yo no invité a nadie gratuitamente. Y a Patricia la invité, la acepté en un palco especial, obviamente, como a la señora Legrand, que con sus casi 100 años habló divina, estupenda.

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Y la nombré madrina de la fundación a Patricia porque ella fue la única que tuvo los ovarios de sacar la ley que estaba en el fondo, la puso en la palestra y está dentro. Y la nombré dentro del grupo de leyes nuevas a firmar, que cuando se terminen de pelear los diputados y senadores la van a firmar de una vez por todas. Porque la verdad que yo la necesito como presidente de la fundación, y la Argentina la necesita. Y los chicos.

Habrás visto el último video de Patricia Bullrich, Se dice de mí.

Sí, lo vi, pero vos sabés que no entendí demasiado qué quiso decir con eso. No entendí nada.

Bueno, pero es la kinestesia, la manera de moverse, la estética que ella representa. Yo decía: estética no es simplemente moda, estética es mucho más. Es una manera de representar en el cuerpo, en los movimientos, en la manera de mirar, en el tipo de elecciones que se hace de las prendas que se utiliza en cada ocasión. ¿Qué te transmite ella desde el punto de vista estético?

Fue gracioso porque yo tenía un traje de Versace ayer, que era un escándalo, dorado, laminado. Y ella me dijo: "Ay, Dios mío, qué lindo traje que tenés". Y yo: "Mirá cómo me vine". Y tenía un traje negro, una camisa blanca y un collar de perlas. Y peinadita, como siempre, con su pinto carré, nada más. No tenía nada de lujo, nada de nada. Y un amor, todo el mundo la abrazaba, le sacaba fotos, besos, abrazos. Y aplaudían de pie cuando yo la nombré, le di un ramo de flores.

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Convierte lo que no sería una figura agraciada en belleza, ¿no? Siguiendo esa idea de que la belleza no es solamente externa, sino interna.

Claro. Yo digo: hola gente linda de alma, siempre saludo a la gente así todos los días por redes sociales. Patricia a mí me genera una calidez. Me da ganas de abrazarla. Es una persona que me genera seguridad, me genera confianza y a la vez sé que si ella tiene que darte una trompada en medio de la nariz, te la va a dar, y eso me causa gracia porque es genial. El enfrentamiento que tiene es tremendamente maravilloso.

Entonces, ese esquema postural que siempre tuvo ella, y ahora más todavía, me pareció muy correcto porque fue la única que tuvo los huevos para enfrentarse a los "no" de todo el mundo, y sacar la ley afuera y pelear por una cosa, pelear por la otra. Yo no voy a hablar de otras cosas políticas porque no mucho lo entiendo, o sea, estoy al tanto de todo, pero yo a mí lo que me interesa en este momento es que la ley Piazza salga y que los chicos puedan ser cuidados y los fiscales y jueces actúen de una vez por todas bien. Porque ya es tremendo, es diabólico.

Y ella aceptó ser madrina, fue un aplauso de pie cerrado con dos mil y algo de personas y cien periodistas y todo el mundo que me llama para preguntarme lo mismo. La verdad que tu pregunta es muy buena, lo del esquema postural de Patricia Bullrich; me parece genial. Un día le dije: "¿No querés que te haga un vestido de lujo, divina, de encaje bordado?", "No, Roberto, yo no puedo usar eso", me dijo, "Yo uso un trajecito tranquilo, simple. Y yo voy con un cosado de punto, yo doy una vuelta de trama, ni siquiera una cosa escandalosa. Y con eso yo voy a trabajar".