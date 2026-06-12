Nuevo caso de inseguridad rural en La Pampa: indignación por el carneo de una vaca en gestación

La inseguridad rural volvió a quedar en el centro del debate en La Pampa luego de que el productor ganadero, Hernán Carabajales, quien habló con Canal E, denunciara un nuevo hecho de abigeato en su establecimiento de General Acha.

Según explicó Hernán Carabajales, la problemática no es nueva y afecta desde hace tiempo a productores de toda la región. “Esto viene hace mucho tiempo, carneándonos, robándonos y, bueno, en la zona sucede mucho”, sostuvo.

La viralización del caso dio a conocer otras zonas con la misma problemática

Además, remarcó que tras conocerse públicamente el caso recibió mensajes de otras localidades con situaciones similares: “Ahora, a través de este video, bueno, mucha gente se acercó de muchos lados diciendo que en muchas partes pasa esto”.

Carabajales rechazó que los hechos puedan justificarse por una situación de necesidad económica y explicó que los animales fueron abandonados prácticamente completos en el lugar. “Lo que hicieron fue atar dos animales para dejarlos prácticamente completos, picados en el suelo, cubriéndose. Claramente eso no es necesidad, no es hambre”, planteó.

Los animales correspondientes a la producción están en momento de gestación

Asimismo, confirmó que los animales afectados fueron una vaca y una yegua, ambas en estado de gestación: “En este momento en el campo productivamente están casi todos los animales en estado de gestación o criando su cría”.

Tras la repercusión del caso, el entrevistado fue convocado por las autoridades municipales para analizar la situación. “El intendente de todo esto nos llamó para hacer una reunión y, bueno, tuvimos una reunión donde él se comprometió un poco a hacer un nexo para juntar las partes involucradas en estos temas”, expresó.

Sin embargo, aclaró que no se presentaron soluciones concretas: “La conclusión es que el municipio no es responsable. Pero, bueno, ellos se comprometieron a juntar la parte judicial, la parte de los doctores y todo, la parte de seguridad como para que se articulen”.