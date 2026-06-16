Con el inicio de la Copa Mundial 2026 y el debut de la Selección Argentina contra Argelia esta noche, los supermercados aprovechan la ocasión para ofrecer distintos descuentos en una gran cantidad de productos. De esta manera, los hinchas podrán comprar los insumos para ver el partido sin pagar de más.

La cadena de supermercados Carrefour cuenta con una importante cantidad de ofertas en diferentes rubros. Los clientes y socios de Mi Carrefour podrán aprovechar distintas promociones y descuentos con los cupones de la app, en donde también podrán acceder a distintos 2x1.

Ofertas para el Mundial 2026: cómo acceder a descuentos en alimentos, bebidas y Smart TV con financiación especial

Asimismo, la cadena lanzó la campaña “Lista de Convocados”, en la que los clientes Mi Carrefour podrán participar de un sorteo por 100 Smart TV’s de 60’’ y 200 órdenes de compra de $100.000 comprando productos de marcas seleccionadas. Si pagan con Carrefour Banco, suman el doble de chances.

Copa Mundial 2026: ofertas en gastronomía

Durante la temporada mundialista, se mantienen vigentes los descuentos en categorías de consumo diario de almacén, diseñadas para compartir con familias y amigos el partido. Se podrá aprovechar un 50% de descuento en la segunda unidad en distintas marcas de gaseosas y cervezas, y hasta 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de snacks, hamburguesas, salchichas y aderezos.

La cadena de supermercados Carrefour cuenta con la mayor cantidad de ofertas en diferentes rubros.

Por otro lado, Coto también ofrece distintas promociones para disfrutar de la Copa Mundial. Esta cadena ofrece un 8x6 en latas de gaseosa de la línea Coca Cola y un 20% de ahorro en las botellas de 1,25 litros.

Además, solo por hoy, también ofrece un 20% de descuento al abonar en un solo pago en cualquiera de sus sucursales.

De igual modo, Jumbo ofrece distintos descuentos y 2x1 para poder armar la picada para el partido.

Descuentos en supermercados en televisores

Por otra parte, Carrefour ofrece descuentos que van desde el 15% hasta el 25% en un solo pago en modelos seleccionados de Smart TVs. También cuentan con hasta 18 cuotas sin interés pagando con la tarjeta Banco Carrefour, así como con tarjetas de crédito bancarias Visa, Mastercard, American Express y Cabal.

MODO ofrece hasta un 30% de descuento para ahorrar en la próxima compra de supermercado

Coto no se queda atrás cuando se trata de ofertas de televisores. El supermercado otorga la posibilidad de pagar con 6 a 12 cuotas sin interés, según el modelo. También ofrece hasta 30% de descuento en los mismos, mientras que también se destacan opciones de abono a largo plazo con hasta 20 cuotas sin interés.

Coto otorga la posibilidad de pagar con 6 a 12 cuotas sin interés, según el modelo de televisión.

Promociones en indumentaria para el Mundial

TEX, la línea de indumentaria de Carrefour, se suma a la pasión mundialista con un beneficio del 80% de descuento en la segunda unidad, con la posibilidad de combinar los productos. Este ofrece prendas temáticas para el Mundial, como remeras con las 3 estrellas, buzos con el Sol de mayo, entre otros.

Además, ofrece un 25% de descuento directo en juguetes y accesorios seleccionados del Mundial y en todas las pelotas de fútbol. También hay ofertas en accesorios para celebrar los goles de la Selección, como cornetas y banderas de tela. También hay un 25% de descuento en los personajes coleccionables sopresa “FIFA Ballers”.

JSM / lr / MSS