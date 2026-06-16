A través de la app MODO, los usuarios y clientes bancarios pueden aprovechar distintos beneficios exclusivos en supermercados y mayoristas de todo el país. El objetivo de estas promociones es acompañar el ahorro de las personas en sus compras cotidianas y cuidar sus bolsillos.

Durante junio, quienes paguen con MODO desde la app o desde la app de su banco, pueden acceder a reintegros y descuentos en cadenas adheridas. Estos beneficios son acumulables con otros beneficios bancarios vigentes y aplican en compras presenciales, online y con QR o NFC, según el supermercado.

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Cada cadena tiene su día de descuento a lo largo de la semana y, al combinarlos, los usuarios pueden ahorrar más de $100.000 al mes en este rubro.

Descuentos en supermercados al principio de la semana

Quienes realicen sus transacciones en ChangoMás recibirán un 20% de descuento en compras tanto presenciales como virtuales, con una base mínima de compra de $75.000 y estableciendo un tope de reintegro de $25.000 de forma mensual. Ese mismo día, La Gallega ofrece un 25% de reintegro con un límite máximo de beneficio fijado en $20.000 mensuales por usuario. Asimismo, la red de Supermercados Kilbel implementa los lunes un beneficio del 20% en devoluciones en sus locales físicos con un piso de compra de $50.000 y un tope de reintegro estipulado en $10.000 mensuales.

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Los martes la oferta se enfoca fuertemente en marcas consolidadas y alternativas de alcance masivo. Los clientes que asistan a Jumbo los martes y jueves disponen de un descuento del 20% con un monto de compra mínimo fijado en $100.000 y un tope mensual de devolución de $25.000 por entidad bancaria. Paralelamente, la red Almacor otorga los martes un 10% de reintegro sobre compras que superen los $25.000, con un tope semanal de $10.000 por banco.

La jornada del martes se complementa con propuestas de cercanía y alcance regional. Los locales de Supermercados DAR proponen un 15% de reintegro en compras presenciales con un valor mínimo de $25.000 y un tope de devolución de $5.000 por banco por semana. Por su parte, la propuesta de Supermercados BlowMax brinda un 20% de reintegro mediante transacciones físicas, con un límite semanal de $5.000 por banco.

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Beneficios en la mitad de la semana

El Supermercado Toledo encabeza la jornada con el porcentaje de devolución más alto, otorgando un notable 30% de reintegro los miércoles con un tope máximo fijado en $12.000 por banco cada semana. Por su parte, la Cooperativa Obrera se suma ofreciendo un 20% de reintegro en sucursales expresamente seleccionadas, permitiendo devoluciones de hasta $15.000 por mes por entidad bancaria.

De este modo, los jueves abren paso al ahorro mayorista y compras de volumen optimizado. La cadena mayorista Makro brinda un 20% de descuento los jueves con un tope mensual de $20.000 por banco. El Mayorista Nini presenta una estructura idéntica con el 20% de reintegro los jueves para compras presenciales, con un límite de devolución mensual de $20.000 por entidad.

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El esquema de los jueves se completa con opciones minoristas y de abastecimiento familiar. El supermercado El Túnel brinda un 25% de reintegro en sus sucursales físicas, con un tope de $5.000 semanales por usuario. Finalmente, Granja Benedetti cierra la jornada otorgando un 20% de reintegro, con un límite de devolución semanal de $5.000 por entidad financiera.

Los reintegros y beneficios del fin de semana

El bloque que comprende los días viernes, sábados y domingos agrupa el volumen más alto de locales comerciales adheridos. Disco y Vea lideran este segmento con un beneficio extendido que abarca todo el fin de semana, ofreciendo un 20% de ahorro en compras físicas y de comercio electrónico, operando con un ticket mínimo de $100.000 y un límite máximo de reintegro de $25.000 por mes por banco.

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La cadena DIA se posiciona fuertemente los viernes y sábados con un 20% de descuento, requiriendo un desembolso mínimo de $35.000 y garantizando un tope mensual de $20.000 por banco. Simultáneamente, la firma La Anónima aplica los mismos viernes y sábados un 20% de reintegro para compras presenciales, partiendo de un gasto base de $50.000 y limitando la devolución a $15.000 mensuales por banco.

Para quienes buscan alternativas mayoristas hacia el cierre de la semana laboral, Diarco Mayorista ofrece un 15% de descuento directo en compras presenciales, sin tope de reintegro y con un valor de compra mínimo de $100.000. En el segmento minorista de los viernes, Josimar ofrece un 20% de ahorro con un tope semanal de $8.000 por banco. Supermercado Toledo también aporta una ventaja estratégica los viernes mediante un 15% de reintegro que carece por completo de tope de devolución.

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La cadena Supermercados Federal, junto con agrupaciones comerciales específicas en las provincias como Supermercados de Córdoba, Supermercados de Mendoza y Supermercados de Santa Fe, ofrecen unánimemente un 20% de reintegro los viernes en modalidad presencial. Todas estas promociones provinciales comparten un tope máximo de devolución establecido en $15.000 por banco por mes. Por último, los locales de Supermercados MaMi y Tadicor Mendoza implementan los viernes un 15% de reintegro, con un tope de devolución semanal fijado en $6.000 por banco.

JSM / lr