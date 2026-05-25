El costo de los combustibles impulsa la búsqueda de alternativas para mitigar el impacto en el bolsillo y encontrar la manera de cómo viajar más barato. El Banco Comafi mantiene vigente una serie de beneficios y reintegros dirigidos a sus clientes en articulación con la plataforma tecnológica MODO. Esta acción comercial de la cartera de consumo se aplica de manera exclusiva los días lunes en las estaciones de servicio de la red Axion Energy, permitiendo a los conductores acceder a deducciones en el precio final de la carga de combustible mediante el uso de dispositivos móviles.

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La campaña financiera cuenta con un período de vigencia extenso que se inició el pasado 2 de febrero de 2026 y se extenderá de forma regular hasta el próximo 31 de agosto de 2026. Los parámetros del programa determinan que el beneficio se canaliza únicamente bajo la modalidad de QR Presencial en las tiendas físicas adheridas de la petrolera. Para acceder al descuento, tenés que pagar escaneando el código QR directamente desde la aplicación móvil de la entidad bancaria o desde la propia aplicación de MODO.

La estructura de la promoción establece porcentajes de reintegro y topes de devolución diferenciados de acuerdo al segmento de servicio de cuenta que posea el usuario en el banco. El primer escalón del beneficio está destinado a los clientes más exclusivos que sean titulares de servicios de cuenta UNICO Black. Para esta cartera de consumo, el programa otorga un 20% de reintegro en las cargas de combustibles utilizando las tarjetas de crédito Visa Signature, Mastercard Black o la tarjeta de débito Visa emitidas por el banco, fijando un tope de reintegro de $10.000 por usuario por semana.

Escalas de reintegro para cuentas Premium, Platinum y segmentos tradicionales

La segunda escala de la promoción abarca a los usuarios de servicios de cuenta Premium y/o Platinum de la entidad bancaria bonaerense. En esta categoría, el beneficio también es de un 20% de ahorro abonando a través de MODO con dinero o tarjetas, pero el tope de reintegro semanal se ubica en los $8.000 por usuario. El trámite de validación requiere operar con las tarjetas de crédito tradicionales Visa y Mastercard del Comafi o con la tarjeta Visa débito asociada a los mencionados paquetes comerciales.

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Por su parte, el tercer segmento del esquema comercial contempla a los usuarios de servicios de cuenta Ahorro, Global y Classic, asegurando un piso de beneficio para la base de clientes tradicionales de la institución. Para este grupo de afinidad, la campaña ofrece un 10% de reintegro pagando con QR desde las aplicaciones del teléfono celular. El tope de reintegro para estos clientes se fijó en un máximo de $5.000 por usuario por semana, manteniendo las mismas condiciones de uso presencial en los surtidores de la petrolera.

Las bases y condiciones fijadas por la administración del banco imponen una serie de exclusiones técnicas y comerciales que debés tener en cuenta antes de solicitar la carga en pista. Quedan totalmente excluidas del programa aquellas tarjetas de crédito Credial, Business y Corporativas emitidas en Argentina por el Banco Comafi. Asimismo, la letra chica del contrato aclara que el beneficio no será aplicado bajo ningún concepto en aquellas compras que se realicen de manera virtual a través de la plataforma MercadoPago o bajo la modalidad del Plan Gobierno.

Plazos de acreditación y condiciones operativas del beneficio

Los descuentos se realizan de manera rigurosa sobre el precio de lista de los combustibles de las estaciones de servicio participantes. Los reintegros son de carácter automático y se verán reflejados y acreditados en un plazo de hasta 30 días en la cuenta de origen del banco que el cliente utilizó al momento del pago. El programa establece que las bonificaciones no son acumulables con otras promociones vigentes de la petrolera ni se pueden sumar entre sí dentro de la misma jornada de carga.

La entidad financiera determinó que la promoción sólo es válida para aquellos clientes que se encuentren al día en sus productos crediticios y sean titulares efectivos de una caja de ahorro en pesos en el Banco Comafi. Una cláusula importante regula las transacciones de las tarjetas secundarias: para compras realizadas por adicionales con tarjetas de débito o crédito del banco, el reintegro siempre se acreditará en la caja de ahorro en pesos que el titular principal posea en la institución bancaria.

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Los usuarios interesados en localizar las estaciones de servicio físicas que participan de la campaña pueden consultar de manera digital los locales adheridos y los medios de pago habilitados ingresando a la dirección web oficial. El banco aclaró en su pliego que no se responsabiliza por los cupones que presenten los establecimientos fuera de término, y que la firma tiene domicilio legal constituido en la Avenida Roque Sáenz Peña 660, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

GZ