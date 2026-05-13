YPF aumenta 1% el precio de los combustibles a partir del jueves 14 de mayo

El CEO de YPF, Horacio Marín, anunció que la petrolera aumentará 1% el precio de los combustibles "tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda".

Por otra parte, señaló que se continuará aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor.

"Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior", afirmó Marín.

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El sistema "buffer de precios" se estableció para amortiguar los efectos de la suba del petróleo a nivel internacional debido al conflicto en Medio Oriente. En el caso de resolverse y los precios vuelvan a bajar, se mantendrán constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo.

Micropricing

"Asimismo, continuaremos aplicando nuestro sistema de micropricing que nos permite maximizar rentabilidades en función de la oferta y demanda, estableciendo precios diferenciales por franjas horarias, corredores y zonas geográficas".

"De esta forma, reiteramos nuestro compromiso honesto y moral con todos los consumidores, preservando la demanda en un contexto de libre mercado sin perder rentabilidad ni generando perjuicios a nuestros accionistas ni a nuestros clientes", finalizó el posteo el CEO de YPF.

LM