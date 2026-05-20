Biocombustibles: advierten que la nueva ley “condena a la quiebra” a las pymes del sector

En medio del debate por la nueva ley de biocombustibles y con el conflicto en Medio Oriente presionando sobre los precios internacionales de la energía, desde el sector pyme cuestionaron con dureza el proyecto impulsado por el oficialismo. El director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, Federico Martelli sostuvo en diálogo con Canal E, que la iniciativa no responde a las necesidades de crecimiento de la industria y beneficia principalmente a las grandes compañías aceiteras.

El directivo explicó que el proyecto eleva el corte de biodiesel del 7,5% al 10%, aunque aclaró que el mecanismo de coprocesamiento permitido a las petroleras terminaría neutralizando ese incremento. “En realidad el corte se mantendría en los mismos números que ahora”, afirmó.

Además, señaló que la propuesta oficial resulta insuficiente frente al potencial productivo argentino y comparó la situación local con otros países de la región. “No entendemos por qué el proyecto oficialista es tan timorato a la hora de pensar en la suba del corte”, cuestionó.

Las pymes, en alerta por el avance de las grandes aceiteras

Martelli aseguró que el principal problema del proyecto es que obliga a competir directamente a las pymes elaboradoras de biodiesel con grandes multinacionales del sector aceitero. “El proyecto de Bullrich es directamente condenar a la quiebra a las 25 pymes que hoy hacen biodiesel para el mercado interno”, advirtió.

Según explicó, las empresas pymes no tienen capacidad para competir por escala, costos ni logística. Mientras las pequeñas productoras elaboran hasta 50.000 toneladas anuales, las grandes compañías pueden producir hasta 600.000 toneladas. Además, remarcó que las multinacionales son proveedoras de la materia prima utilizada por las pymes, lo que genera una fuerte desventaja económica.

“Poner a competir a las grandes compañías aceiteras con las pymes es como poner un auto de Fórmula 1 en una carrera de turismo carretera”, comparó.

El especialista también cuestionó que el ingreso de las grandes exportadoras al mercado interno no implicaría una expansión de la producción total, sino simplemente un reemplazo de actores. “No se van a producir más toneladas de biodiesel”, aseguró, al sostener que las multinacionales buscan ocupar el segmento que actualmente abastecen las pymes.

Reclamo por mayor corte y defensa del desarrollo regional

Durante la entrevista, Martelli planteó que la salida de fondo sería elevar el corte obligatorio al 15%, permitiendo que tanto las pymes como las grandes aceiteras participen del crecimiento del mercado.

“Hay que ampliar la torta y hay que repartirla de manera pareja”, afirmó. En esa línea, destacó que las pymes están radicadas en ciudades medianas y pequeñas del interior productivo, donde cumplen un rol clave para el empleo y el desarrollo regional.

El directivo también cuestionó que se intente modificar antes de tiempo la ley vigente, que garantiza a las pymes el abastecimiento del mercado interno hasta 2030. Según explicó, cambiar las reglas de juego genera incertidumbre para las inversiones. “El que invierte, invierte con una determinada regla de juego que no hay que cambiarlas antes de tiempo”, concluyó.