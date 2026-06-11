Una billetera digital ofrece hasta 30% de descuento para comprar en ferias barriales de CABA

Comprar alimentos frescos y productos de uso cotidiano puede salir más barato si se aprovechan las promociones disponibles en las Ferias de Abastecimiento Barrial de la Ciudad. El Banco Ciudad mantiene vigente un beneficio del 30% de reintegro para quienes paguen con Buepp, su billetera virtual, en estos espacios de cercanía que funcionan en plazas, parques y distintos puntos de todas las comunas porteñas.

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El descuento aplica los lunes, martes, jueves y sábados, con un tope de reintegro de hasta $20.000 por mes. Para acceder, los vecinos deben descargar la billetera Buepp, que es gratuita, y pagar sus compras mediante QR en los puestos adheridos de las ferias.

El esquema puede representar un ahorro mayor cuando más de un integrante del hogar utiliza la billetera para realizar compras, ya que el tope mensual corre por usuario. De esa manera, una familia puede organizar la compra semanal de alimentos frescos y otros productos básicos distribuyendo pagos entre distintos miembros.

Cómo es la red de Ferias de Abastecimiento Barrial de CABA

Las Ferias de Abastecimiento Barrial, conocidas como FIAB, son una red de 24 ferias itinerantes integradas por 140 feriantes. Funcionan de lunes a domingo y rotan por distintos barrios de la Ciudad. En promedio, hay 16 ferias abiertas por día, aunque los sábados la presencia es mayor: llegan a funcionar 22 ferias en simultáneo.

En estos espacios se puede comprar frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos, pastas, fiambres, productos de panadería, almacén, especias, cereales, artículos de limpieza, bazar, plantas y productos para mascotas, entre otros rubros. La propuesta apunta a cubrir buena parte de la compra semanal de un hogar sin depender únicamente de supermercados o comercios tradicionales.

Además del reintegro con Buepp, las ferias cuentan con un esquema de precios acordados entre la Ciudad y los feriantes. Según informó el Gobierno porteño, en las últimas semanas la cantidad de productos incluidos en ese listado se duplicó: pasó de 35 a 71 artículos, con foco en los más buscados de la canasta familiar.

El horario habitual de las ferias es de 8 a 14. También hay una opción por la tarde los lunes y viernes en Parque Rivadavia, en el barrio de Caballito.

Para consultar ubicaciones, días y horarios de cada feria, los vecinos pueden ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad y buscar la feria más cercana a su domicilio. El listado se encuentra disponible en la sección de ubicaciones y horarios de las Ferias de Abastecimiento Barrial.

Cómo acceder al beneficio

Para usar el reintegro del 30%, hay que seguir estos pasos:

Descargar la billetera virtual Buepp del Banco Ciudad. Cargar saldo o vincular el medio de pago disponible. Ir a una Feria de Abastecimiento Barrial de la Ciudad. Comprar los lunes, martes, jueves o sábados. Pagar con QR desde la aplicación. Recibir el reintegro, con un tope mensual de $20.000.

Qué días conviene comprar

El beneficio está disponible cuatro días por semana: lunes, martes, jueves y sábados. El sábado puede ser una de las jornadas más convenientes para organizar la compra grande, ya que es el día con más ferias activas en simultáneo en la Ciudad.

Qué se puede comprar

La oferta incluye productos frescos y artículos de consumo cotidiano: frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos, pastas, fiambres, panificados, productos de almacén, especias, cereales, limpieza, bazar, plantas y artículos para mascotas. La ampliación del listado de precios acordados busca reforzar justamente los productos de mayor peso en la canasta familiar.

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