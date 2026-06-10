Moody’s elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires a la nota más alta

Moody’s Local elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires y la ubicó en el escalón más alto dentro de la escala local. La agencia calificadora de riesgos subió las calificaciones de emisor en moneda local y de emisor en moneda extranjera de AA+ a AAA, lo que implica que la CABA pasa a situarse en el nivel de calidad crediticia más fuerte frente a otros emisores locales.

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La decisión también alcanzó a los Programas de Financiamiento en el Mercado Local y al Programa de Asistencia Financiera, que fueron elevados a AAA.ar, con perspectiva estable. Según la lectura de Moody’s, esto implica que no se esperan cambios significativos en los fundamentos crediticios del emisor en el corto y mediano plazo.

El Gobierno porteño interpretó la mejora como una señal de respaldo a su estrategia fiscal y financiera. El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, afirmó que la suba en la calificación “es el resultado de tener cuentas públicas ordenadas y disciplina fiscal, siguiendo los lineamientos fijados por el jefe de Gobierno Jorge Macri”.

“Esto nos permite alcanzar una sólida reputación crediticia, condición indispensable para acceder a financiamiento de bajo costo, multiplicando la capacidad de inversión”, agregó el funcionario.

El efecto de la emisión del Bono Tango

Uno de los puntos destacados por Moody’s fue la mejora en el perfil de vencimientos de la Ciudad, como consecuencia de sus recientes emisiones en los mercados internacionales.

En ese sentido, el informe menciona la colocación de la Serie 14 del Bono Tango, realizada el 13 de mayo, por USD 500 millones. El título devengará una tasa fija de 7,05% y tendrá vencimiento en 2036.

De acuerdo con la agencia, los fondos obtenidos en esa emisión serán destinados principalmente a cubrir próximos vencimientos de amortizaciones. Esa operación le permitió a la Ciudad extender el plazo promedio de su deuda y distribuir sus compromisos financieros de manera más equilibrada a lo largo del tiempo.

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La mejora del perfil de vencimientos es un factor relevante para el análisis crediticio, porque reduce las presiones de corto plazo sobre las cuentas públicas y mejora la previsibilidad financiera del distrito.

Las fortalezas que destacó Moody’s

Entre las principales fortalezas crediticias de la Ciudad, Moody’s remarcó la existencia de una economía diversificada, con capacidad para generar recursos significativamente por encima del promedio nacional.

También destacó la sólida base de ingresos propios, un aspecto que le otorga a la CABA una mayor flexibilidad financiera frente a otros distritos. Esa autonomía fiscal es uno de los elementos que explican la mejora en la calificación y la percepción de menor riesgo relativo.

La calificadora también valoró la evolución sostenida de márgenes operativos positivos y la posición de liquidez de la Ciudad, considerada holgada en relación con sus vencimientos de corto plazo.

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En un contexto en el que el acceso al crédito sigue siendo un punto sensible para provincias, municipios y empresas, la mejora de calificación para la Ciudad puede traducirse en mejores condiciones de colocación y mayor margen para encarar obras e inversiones.

Para la administración porteña, la decisión de Moody’s representa además un respaldo a la política de ordenamiento fiscal y manejo de pasivos, en momentos en que la Ciudad busca sostener capacidad de inversión sin tensionar sus cuentas públicas.

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